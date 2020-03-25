幼童不宜太早鎖定專項運動訓練　長跑教練陳家豪：多涉獵不同運動可培養協調

▲ 陳家豪表示，要不斷突破做女兒榜樣。

曾多次打破香港紀錄的中長跑運動員及教練陳家豪，中學期間由邊緣少年，因愛上跑步，讓人生軌道逆轉，多年來輾轉在進修、工作中仍爭取練跑，建立個人成績，始終沒放棄過要成為運動員的目標，而接近20年跑步生涯中，他也多次打破香港紀錄。前年與同是運動員的太太姚潔貞誕下囡囡陳瑤，加入父母行列，陳家豪至今仍盼望再打破自己的長跑成績，給即將踏入2歲的囡囡及自己學生，建立榜樣。

▲ 陳家豪感謝運動拯救他的人生，讓他由邊青邊緣，重回正軌。(陳國峰攝)

陳家豪和太太姚潔貞是香港跑壇的「長跑夫婦」，陳家豪現是4×1,500米接力賽跑紀錄保持者，過去曾打破9項本地記錄，而太太更是史上第四名代表香港出戰奧運馬拉松的跑手。二人2014年由「情侶檔」跑手變成「夫妻檔」跑手，姚潔貞2019年更誕女後半年已復出，並爭取2020年再出戰奧運，初期曾由丈夫陪伴訓練過一段短時間。

二人在跑道上相知相識，並在2012年二人成立「LCRA樂家跑會」，致力推廣跑步運動。夫婦二人堅持想從事全職運動員，陳家豪謂路雖然難行，但和太太相知相識，二人比一人強，一直是互相扶持加油。

▲ 夫婦二人堅持想從事全職運動員，當中有很多感人故事，值得年輕人借鏡。(受訪者提供)

陳家豪2年前當上爸爸，囡囡跟他同一天生日，愛女成狂的他，常把父女的生活一點一滴一一用手機記錄，向別人介紹愛女的每一動作，邊講邊甜在心頭。陳太姚潔貞就讀德望，他笑言聽過有人勸他懷胎，已要申請學校，感到可怕！他只想隨遇而安，現安排囡囡跟表姐讀樓下的幼稚園N班。

我只想囡囡多玩，多去大自然，不必想太長遠！至於她將來會否也跑步，我們完全沒有包袱。

跑手要堅持等待黃金期

現在孩子小學已鎖定一項運動，陳家豪指出，小朋友不須太早投入專項，反而自幼涉獵多些運動，培養協調，而跑步黃金期，往往是在成年後，他謂像太太姚潔貞，也是讀完大學出來工作後兩年，再練出滿意的步伐。

見過有跑手工作後，沒時間投入運動，等不及自己的黃金期到來，便已放棄跑步，未嘗過高峰滋味，那是很可惜，因此我們不想囡囡太快跑步，可以等到高中才開始。也不想她太快學識何謂輸贏，不希望帶她去有競賽性的比賽，一齊玩下就算。

▲ 陳家豪常帶陳瑤到郊外玩。(受訪者提供)

由邊青到入大學

陳家豪也是愛玩爸爸，他謂自己在公共屋村長大，乃街童一名，自細漫無目標，曾感染不良習慣，例如曾吃霸王餐，高中時幸好時遇到老師兼啟蒙教練，邀請自己加入專業田徑會，展開專業訓練，當開始投放時間在運動上，便慢慢跟其他邊緣少年疏遠。

他回望當年會考只有3分，輾轉讀過IVE，經歷過選錯科，摸索人生目標時，便在運動店邊打工邊練跑，累積成績，後來頓悟到，想當運動員，一樣需要讀好書裝備自己，對學業不甘心如此，故再由毅進讀起，考獲高級文憑；期間由一位師兄引路，有機會透過運動員計劃，而爭取大學面試機會。

當時沒有信心自己可以入到大學，不敢嘗試，是太太鼓勵我，最後考入了浸大讀書，期間也要努力去查字典，一年一年去慢慢進步。

▲ 前年他帶領跑會與徒弟陳偉聰、陳嘉俊、楊鎧駿（左至右）以12分24秒取得「新地公益垂直跑 — 勇闖香港ICC」隊際接力賽（公開組）冠軍。(受訪者提供)

用生命故事鼓勵年青人

他強調自己雖然已半退役，2013至16年因傷轉去當田徑教練，但對跑步仍有把火，到今天仍想重上高峰，早前去了台灣跟著名跑手訓練了十多天，希望提升狀態。

年齡不會阻礙我想突破自己，我仍很想打破自己長跑成績，希望在馬拉松跑到好的時間。

他和太太成立了跑會8年，桃李滿門，不少學生已超越他的記錄，令他很安慰。

除了跑步、教學、湊女，陳家豪常以跑步影響年青人，例如他每星期有一天會任教男童院，指導性格單純但性格容易衝動的小朋友。

會看情況跟他們自自然然地分享人生，我是過來人，可以掌握怎樣跟年青人相處，人人性格和遭遇不同，故我會跟孩子先當朋友，打開青年人的心扉。適當時刻灌輸同學正面價值觀。

▲ 在中學帶領越野賽，賽後跟啦啦隊合照。(受訪者提供)

其跑會也會透過不同途徑，如設立奬學金，幫助低收入家庭的年輕運動員，加入港隊，延續他們運動員的夢。

要達成夢想，當然不容易，但不要放棄。

他和太太成立的「LCRA樂家跑會」，由最初每周一課訓練，擴張到現時每周有6課，在港九新界5個區也有訓練班，每班30至40人，6班加起來大約200人左右。陳家豪謂因跑班是夫婦兩人主理，二人凡事都親力親為，因此規模已不能再擴展。「當初只教小量學生，後來有學生想持續訓練，也愈來愈多人參加，才成立跑會。」

記者：胡麗珊