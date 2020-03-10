房委會明天起凍結編配租置公屋　黃遠輝盼今年底隨綠置居一併出售

▲ 黃遠輝稱，至少七成的租置單位餘貨，單位面積介乎20至40平方米。（陳國峰攝）

房委會明天（11日）起，凍結編配「租置計劃」約4.1萬伙出租公屋單位，建議預留出售予公屋綠表戶，房委會資助房屋小組今（10日）開會討論。

小組主席黃遠輝會後稱，預計最快可於今年底，將本年回收得來、且已翻新的空置「租置公屋」餘貨單位，隨綠置居申請一併出售。他舉例，假設一個20平方米的單位，每平方米售1.1萬元，計及折扣最高六五折，綠表戶或可以低至14萬到15萬元買入單位。

▲ 公屋聯會到房委會總部請願，要求房委會加快「租置計劃」推售進度。

公屋聯會：盼放寬認購資格予公屋輪候家庭

小組委員招國偉建議房委會研究設立專屬的調遷計劃，讓現有租戶自願申請調遷，以騰空現有單位轉租為售，建議參考「長者寛敞戶全免租金調遷計劃」形式，每年由房委會預留若干調遷單位名額，供租置屋邨的租戶申請調遷，並給予搬遷津貼，推進單位流轉。

公屋聯會又建議房委會可研究放寬申請購買租置單位的資格，至公屋輪候申請者，如輪候公屋逾三年的家庭，及輪候逾六年的非長者單身人士，讓輪候家庭多一個住屋選擇。

房委會資助房屋小組委員郭偉强認為，日後推售貨尾可採用分階段銷售模式，首先只推售予綠表資格家庭，倘該期銷售仍有餘貨，之後可開放予白表家庭認購，為白表戶增加多一個上車渠道。

記者：吳卓峰