03年留守威院3個月　雷兆輝：「沙士」為港人打好基本功

▲ 雷兆輝認為「沙士」為港人打好基本功，籲醫護不用過分擔心。（梁偉榮攝）

新型冠狀病毒襲港，令不少港人憶起2003年「沙士」的歷史陰霾，現任新界東醫院聯網榮譽顧問醫生（質素及安全）的雷兆輝，以當年出任威爾斯醫院內科顧問醫生的過來人身份，認為「沙士」為港人打好基本功，籲醫護不用過分擔心，並讚揚醫護「堅守及做好感染控制措施」，使至今零醫護感染，但認為目前醫管局與前線同事缺乏互信，認為醫管局高層應多「落區」，「齊心協力才可打好這場仗」。

雷兆輝指，截至本月10日前的48天裡，醫管局同事照顧了115名確診患者，共計2034名病人，有不少於20340次與病人接觸，仍能保持「零感染」絕非容易，反映醫護努力堅守感染控制措施。雷兆輝又指，明白前線醫護對醫管局屢次調低防護裝備級數的擔憂，但不相信醫管局會將級數下調至危險水平，因若「出事」醫管局必然要面對秋後算帳，認為「若不因應對疫情了解而作出調整才是錯誤」。

面對現時醫管局與前線同事間缺乏互信，雷兆輝指醫管局高層應多低調「落區」，「永遠可以做多一點，讓前線感受到我們是坐同一條船」，同時希望前線醫護多諒解及信任醫管局，未來政府應加強本土生產防護物資，及向外國引進更新型號的口罩以「養兵千日」。

雷兆輝「沙士」時為威爾斯親王醫院內科部顧問醫生，亦是新界東醫院聯網風險管理及質素保證總監，負責了解威院醫護相繼感染沙士的原因，他形容：「當年威院就像今日的武漢，為重災區，永遠數不完7天（潛伏期），每日公布多少員工受感染，十分痛心。」

他又認為當年經驗為醫院防疫下了重大基礎，如認識如何戴上n95、意識到要穿上保護衣及面罩、從廁所清潔工感染後學會沖廁所要蓋廁所板、從護士感染後發現醫院抽氣扇出氣位竟在中央護士處等，「今日再做醫院防疫已容易很多」。

問到雷醫生當年最難忘的事，他毫不猶豫地回答：「在威爾斯醫院大堂歡送痊愈的同事回家」。

記者：鄧凱文