【新冠肺炎】日本及歐洲多國爆疫 周六起入境香港須強制隔離 港府對法國德國西班牙部分地區、意大利及日本北海道發紅色外遊警示
社會 21:07 2020/03/10
新冠肺炎疫情在全球擴散，特區政府今日（10日）宣布，對於法國(布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區)、德國(北萊茵－威斯特法倫州地區)、日本(北海道)、西班牙(拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區)及意大利全國發出紅色外遊警示。
衞生署亦宣布，由周六（14日）凌晨零時起，衞生署港口衞生科人員會向所有於抵港前14日曾到相關地區的人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。而早前公布就抵港前14日曾到韓國及伊朗的人士的檢疫措施，維持不變。
政府指，紅色外遊警示提醒計劃前往上述地區的市民調整行程，如非必要，避免前往，建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。
相關國家新冠肺炎疫情：
|國家
|確診宗數
|死亡個案
|日本（不包括鑽石公主號個案）
|514
|9
|意大利
|9172
|463
|法國
|1412
|25
|德國
|1139
|2
|西班牙
|1204
|28
註：截至3月10日數字
資料來源：衞生防護中心
責任編輯：徐紹軒