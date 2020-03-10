【新冠肺炎】日本及歐洲多國爆疫　周六起入境香港須強制隔離　港府對法國德國西班牙部分地區、意大利及日本北海道發紅色外遊警示

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情在全球擴散，特區政府今日（10日）宣布，對於法國(布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區)、德國(北萊茵－威斯特法倫州地區)、日本(北海道)、西班牙(拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區)及意大利全國發出紅色外遊警示。

衞生署亦宣布，由周六（14日）凌晨零時起，衞生署港口衞生科人員會向所有於抵港前14日曾到相關地區的人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。而早前公布就抵港前14日曾到韓國及伊朗的人士的檢疫措施，維持不變。



政府指，紅色外遊警示提醒計劃前往上述地區的市民調整行程，如非必要，避免前往，建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。

相關國家新冠肺炎疫情：

國家 確診宗數 死亡個案 日本（不包括鑽石公主號個案） 514 9 意大利 9172 463 法國 1412 25 德國 1139 2 西班牙 1204 28

註：截至3月10日數字

資料來源：衞生防護中心

責任編輯：徐紹軒