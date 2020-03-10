【新冠肺炎】港府對歐洲多地及北海道發紅色外遊警示　周六起入境須隔離14日

▲ 特區政府宣布，對於法國、日本、西班牙部份地區及意大利全國發出紅色外遊警示。

新冠肺炎疫情在全球擴散，特區政府今日（10日）宣布，對於法國(布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區)、德國(北萊茵－威斯特法倫州地區)、日本(北海道)、西班牙(拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區)及意大利全國發出紅色外遊警示。

衞生署亦宣布，由周六（14日）凌晨零時起，衞生署港口衞生科人員會向所有於抵港前14日曾到相關地區的人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。而早前公布就抵港前14日曾到韓國及伊朗的人士的檢疫措施，維持不變。



政府指，紅色外遊警示提醒計劃前往上述地區的市民調整行程，如非必要，避免前往，建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。

相關國家新冠肺炎疫情：

國家 確診宗數 死亡個案 日本（不包括鑽石公主號個案） 514 9 意大利 9172 463 法國 1412 25 德國 1139 2 西班牙 1204 28

註：截至3月10日數字

資料來源：衞生防護中心

市民若必須前赴上述國家／地區，應密切留意新冠肺炎疫情的最新情況及衞生署相應發出的旅遊健康建議，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868，及相關中國大使館求助。

中國駐法國大使館領事保護協助電話：（33）153758840

中國駐德國大使館領事保護協助電話：（49）3027588551

中國駐日本大使館領事保護協助電話：（81）3-34033064

中國駐西班牙大使館領事保護協助電話：（34）699089086

中國駐意大利大使館領事保護協助電話：（39）3939110852

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責任編輯：徐紹軒