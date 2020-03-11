停工停課「困獸鬥」港大教授非學術活動助親子reconnect

▲ 「活現香港」創辦人陳智遠（右）帶兒子Alvis（中）參加「與你停課」直播活動，跟英國註冊音樂治療師黃愷弘Hugo（左）即興創作故事和音樂。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情持續，學校復課日期一再延至4月20日。自停課起，「停課不停學」的網上教學、功課排山倒海而來，最誇張更有小二學生一天應付24項功課，學生和家長早已崩潰「叫救命」。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝直指情況已氾濫，憂心學生的精神健康，遂發起強調「非學術」的「與你停課」計劃，廣發英雄帖請各界義務出招，在本地親子平台以一系列體驗式學習活動助親子「reconnect」！

▲ 香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝（左）和Mameshare平台創辦人鄧明儀（右）推出「與你停課」，多得各界義務出手相助，包括「仁愛校長會」、醫生、治療師和瑜伽導師等，一呼百應。（湯炳強攝）

家長Peggy分享：

停課期間，孩子已是放假模式，逼他做功課自然反感。

惟自停課起，網上教學成為學校搶灘陣地，電視購物平台都賣起補充練習來。葉兆輝直言，網上學習早已氾濫，停課期間更需關注精神健康，遂發起「與你停課」計劃，為困在家中的家長子女，提供「非學術」的體驗式學習。

▲ 周一至周五每天4時的facebook直播節目，包括校長訪談、親子瑜伽、音樂治療、遊戲示範等，上月10日已開播，所有影片總收看人次達18萬，目前以接觸用戶58.4人。（湯炳強攝）

4點鐘直播 親子瑜伽增進感情

每天準時4時的Mameshare親子平台 Facebook專頁直播節目，包括校長訪談、親子瑜伽、音樂治療、遊戲示範等，上月10日已開播。首次親子瑜伽直播觀看人次直逼8千人次，打響頭炮；所有影片總收看人次達18萬。

Mameshare創辦人鄧明儀道：

瑜伽動作簡單，所需空間不大，在床上便能完成，基層家庭都可嘗試。

▲ 親子瑜伽直播收視最佳，導師亦逐漸增加難度，考驗親子默契，圖中動作為「親子升降機」。（Mameshare Facebook專頁截圖）

拒絕「電視放題」 自創遊戲安全又簡單

停課期間，連玩遊戲都是學問。既不想孩子天天「電視放題」、打機度日，又擔心他們不懂篩選網上信息，胡亂跟風挑戰近日歐美流行的「絆倒遊戲」，外國已有16歲少女因遊戲傷及後腦而死亡，

與其這樣，不如我們教孩子怎麼玩。

如Dr Play遊戲示範直播時，教觀眾將紙巾盒繫在腰間，跳動抖出盒中的乒乓球；或如英國註冊音樂治療師黃愷弘（Hugo）跟孩子用不同樂器即興演奏和創作故事，也可玩一個下午。

▲ Hugo（左）建議家長不必帶批判態度聆聽孩子的故事，即使故事結局是「全部人死曬」也無所謂，更言在小朋友講故事中頗為常見。（湯炳強攝）

因應家長復工 晚間重播精華片段

由於開學暫延至4月20日，原定3月初結束的「與你停課」，將同時延長。有見家長陸續復工，鄧明儀指，平台會將下午直播片段剪輯後，在晚上9時再發布濃縮精華版，方便家長下班後跟子女同看；另外增加請醫生、營養師主持的「問問醫生先」，及將於下周一（16日）推出「停課信箱」，請專家解答家長子女關於身心方面的提問。

原先受在家工作和子女紮紮跳雙重夾擊的「困獸鬥」日子進入倒數階段。Peggy希望，有網上平台可拍片為孩子介紹有益身心的高質素活動消磨時間。

身為三孩之父的陳智遠則分享，停課期間有助子女了解父母的工作，還可向子女解釋新聞提及「肺炎」，「隔離」等複雜概念，教導公德心的重要等，仍是彌足珍貴的親子時光。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），內文經編輯修改。

記者：葉芷樺 經濟日報記者