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毒品涉藏陰道或杯麵包裝　海關連破3宗機場旅客販毒案

社會 22:15 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

海關展示檢獲的懷疑海洛英。（海關供圖）

海關昨日（9日）及今日（10日）在香港國際機場，檢獲共約3.5公斤懷疑海洛英及約810克懷疑可卡因，估計市值約360萬元。

一名42歲女旅客昨由幾內亞科納克里，經阿拉伯聯合酋長國杜拜飛抵本港。海關人員在替該女子進行檢查時，發現約470克懷疑可卡因藏在她的陰道內，遂拘捕該名女子。

另外海關與警方昨亦進行聯合行動，截查一名從馬來西亞吉隆坡飛抵本港的53歲女旅客，在她的寄倉行李箱內發現約3.5公斤懷疑海洛英，收藏於12個杯麵包裝內，該名女子被拘捕。據了解，海關人員發現有關杯麵包裝，並非大馬出產，因而引起注意而搜查。

兩名被捕女子已各被控以一項販運危險藥物罪名，將於明日（11日）在沙田裁判法院提堂。

此外海關人員今截查一名從馬來西亞檳城飛抵本港的35歲男旅客，並在他所穿着的內褲裏和鞋墊下發現約340克懷疑可卡因。他因此被捕，案件仍在調查中。

海關會繼續根據風險管理的原則，揀選出境、入境以及過境旅客作清關檢查，堵截各種販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。

記者：黃傑偉、吳卓峰

海關 香港國際機場 罪行 危險藥物

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