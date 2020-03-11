【停課不停學】津中「自救」落實直播教學　逾50電腦400平板電腦贈基層學生

▲ 文理書院（九龍）已於上月底向50多名學生送出舊的桌上電腦，支援基層學生參與本月推行的全校直播課堂。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情下，部分來自基層家庭的學生因缺乏電子設備及穩定無綫網絡（WiFI），難以進行網上學習。有津貼中學出招「自救」，近日先向學生送出50多部桌上電腦，再透過校友捐助逾100萬元購買約400部平板電腦，以支援基層學生網上學習，協助全校推行直播教學。

文理書院（九龍）校長歐陽惠賢接受本報專訪表示，上月起已上載自行拍攝的教學短片至電子平台，以落實停課不停學，惟師生仍難以即時對答，成效欠佳，故本月起改推實時直播教學；但歐陽惠賢指，其學生主要來自黃大仙公屋戶，家境不富裕，若強行推直播教學，對於缺乏相應電子設備的學生「不公道」，

無（機）就上唔到堂，你（學校）要先解決第一步（提供電子設備），先去行第二步。

她形容其學校十分「好彩」，去年獲校友透過陳張敏聰夫人慈善基金捐出300萬元，其中逾100萬元，用作資助在關愛基金未獲全額資助購買iPad的學生，做到全校「一人一iPad」，約400人、三分二的學生受惠。不過，校方正等內地廠房復工，仍未知何時收到平板電腦。

適逢學校去年9月遷入啟德新校舍後，獲另一校友捐款購買的一批新電腦，剛於今年1月送抵學校；學校為解燃眉之急，遂將舊校舍沿用的50多部桌上電腦，以毋須篩選的方式，送給登記的50多個學生，已於上月底由學生或家長自行回校領取。

▲ 文理書院（九龍）校長歐陽惠賢表示，上月起校方已上載自行拍攝的教學短片至電子平台，但欠缺即時互動解說，成效欠佳。（黃建輝攝）

校長：不期待教育局提供支援 學校各師各法

歐陽惠賢直言，不期待教育局能夠在網上教學上向學校提供支援，「每間學校校情不同，只有各師各法」，該校的電子教學經驗亦有助在疫情下推動網上授課，本月起可落實直播教學。

該校的直播課堂時間表及內容都要微調，每日只需於上午上課，包括音體藝科目，例如在體育課多教理論，並按以往的「IT in PE」模式，要求學生上載自拍做運動的短片評分，副校長王麗珊形容學生已習慣此模式，反應積極；至於音樂堂，則取消唱歌環節，增加教用軟件作曲、樂理及音樂欣賞等內容；藝術課便讓學生在網上課堂動手畫，再拍照傳給教師評分；王麗珊又指，透過電子平台註明清晰的交功課「死綫」，亦令收功課效率提升。

記者：馮琪雅