【新冠肺炎】新華旅遊埃及團3人確診　屯門兆禧苑夫婦、大埔富亨邨食環管工同團感染

▲ 本港晚上多2人感染新冠肺炎。

本地新冠肺炎疫情持續，除今日(10日)下午公布的3宗新增確診個案外，衞生防護中心晚上再公布多2宗新增個案，即今日共有5宗新個案，本港累計確診122宗。2名新增患者為夫婦，居住屯門兆禧苑安禧閣，為第119宗個案、食環署街市管工的埃及旅行團團友。

2宗個案分別是59歲男子及59歲女子，2人皆入住屯門醫院，同為香港居民，均屬輸入個案。而第119宗個案於上月27日至本月7日參與新華旅遊旅行團到埃及，同團有8人，衞生防護中心相信他在埃及感染機會較大。

衞生署衞生防護中心深夜公布，截至今日（10日）晚上8時，中心正調查5宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計121宗（包括120宗確診個案和一宗疑似個案）。

印度旅行團群組增2宗確診

今日的確診個案中，2宗與早前加拿大的一宗確診個案有關，為其在香港的家居接觸者。該加拿大確診個案是本港第105宗、第107宗、第110宗、第111宗及第115宗個案五名病人的印度旅行團團友。



首宗個案涉及一名52歲女子（為第117宗個案），為加拿大確診個案的女兒。病人過往健康良好，居於南區域多利道550號下碧瑤灣28座。另一宗個案涉及一名48歲女子（為第118宗個案），為第117宗個案同住的家傭，48歲女病人有長期病患。衞生防護中心昨日（9日）安排兩人接受檢疫時發現她們發燒，隨即將兩人送往瑪麗醫院接受治療。該名家傭報稱自3月4日出現咳嗽帶痰和流鼻水。兩人的呼吸道樣本今日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。兩人最近均沒有外遊。

埃及旅行團3團友同染病

其餘3宗個案涉及一個於2月27日至3月7日從香港到埃及的旅行團。其中一名病人為59歲男子（為第119宗個案），是食物環境衞生署人員。病人過往健康良好，居於大埔富亨邨亨泰樓。他於3月7日出現咳嗽，3月8日出現發燒並到大埔醫院急症室求醫，3月9日向私家醫生求診。其深喉唾液樣本今日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，入住大埔醫院接受治療，情況穩定。其妻子亦有同行，因出現病徵已入住大埔醫院治療，其兒子則沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。



另外2名病人為一對居於屯門兆禧苑安禧閣的夫婦。男病人59歲（為第120宗個案）有長期病患，於3月7日出現流鼻水，3月8日出現發燒。女病人同為59歲（為第121宗個案）過往健康良好，於3月7日出現發燒。2人於3月9日到屯門醫院求醫，二人的深喉唾液樣本今日均證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時入住屯門醫院接受治療，情況穩定。

▲ 埃及旅行團新增確診夫婦居屯門兆禧苑。





3名病人參加同一旅行團，並於3月6日乘坐土耳其航空TK695（經濟艙）由埃及開羅到土耳其伊斯坦布爾，再由伊斯坦布爾乘坐土耳其航空TK70（經濟艙）於3月7日抵港，衞生防護中心呼籲曾乘坐該兩班航班相同機艙的人士，請致電衞生防護中心熱線。

鑽石公主號港人回港後確診

此外，衞生防護中心正就2宗本港以外確診個案進行接觸者追蹤的工作。第一宗個案涉及一名於廣東東莞確診的19歲女病人，她由西班牙馬德里乘坐國泰航空CX320（經濟艙）於3月8日抵港。



第2宗個案涉及一名「鑽石公主號」郵輪並於日本確診的31歲女乘客。她於日本治癒出院後於3月7日乘坐全日空航空NH811（經濟艙）從東京回港。她沒有出現病徵，於3月9日到瑪麗醫院就其長期病患覆診時，抽取的呼吸道樣本證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應。中心呼籲曾乘坐上述兩班航班同一機艙的人士，請致電衞生防護中心熱線。



鑑於全球各地新冠肺炎疫情正在迅速蔓延，中心建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。市民亦應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。

責任編輯：蘇文軒