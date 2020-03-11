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【停課不停學】1成教師有做直播教學　中學校長：疫情加快教學模式範式轉移步伐

社會 08:00 2020/03/11

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熱門 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

副校長王麗珊主持網上直播的英文課，除了用來上課的筆記型電腦，iPad及紙本教材等工具常備左右。（黃建輝攝）

教育局早前宣布全港學校不早於4月20日復課，換言之由2月起計，學校少要停課2個多月，為追上教學進度，不少師生也要在短時間內，學用Zoom及Google Meet等網上直播教學軟件。

不過，亦有部分中小學至今仍未推行網上實時教學，文理書院（九龍）副校長張美儀表示，近日在一個大學的教師進修課程，出席的40多名來自不同學校的教師，亦只有約1成有做直播教學。

電子學習　疫情下料加快步伐

該校校長歐陽惠賢表示，教育局在中小學界推行電子學習（e-learning）十多年，成效不彰，相信今次新冠肺炎疫情下出現的轉變，可以加快步伐，

教學模式的範式轉移步伐快了；若（學校）不轉變，復課後便要自己想辦法去追返3個月（教學進度）。

歐陽惠賢坦言，起初其學校部分較年長的教師亦很抗拒網上教學，故相當感激教師的付出，

心理關口要跨過，實際工作上亦辛苦。

任教英文科的副校長王麗珊表示，雖然電子學習在某方面提升了教學成效，例如要求學生上課前先呈交個人匯報的錄像，可節省在堂上逐個匯報的時間，直接在堂上給予學生評語，但教師要花上更多時間精神，

心理壓力大些，現在要全部有soft copy，然後在電腦開視窗，才可以即時present（匯報）。

她說試過深夜仍在收功課及預備行政工作，亦曾一星期7日都是朝8晚11工作，她提醒教師亦要在工作時間上自我調節。

記者：馮琪雅

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