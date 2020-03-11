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【港產口罩供應】港產口罩「Oxyair Mask HK」目標4月開售　料可製造700萬個醫用口罩

健康 09:55 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

港產口罩「Oxyair Mask HK」目標4月開售，料可製造700萬個醫用口罩。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，為紓解口罩短缺，一間名為「OxyAIR Mask HK」的本地口罩品牌近期宣布，將生產港產口罩，目標為4月開售，料可製造700萬個醫用口罩。

據OxyAIR Mask HK在其facebook專頁發帖，將會生產成人及兒童口罩，均會用上獨立包裝，並公佈開售口罩時間，指時間上堅持要完成品質檢驗後先會開售，目標時間係4月，而兒童口罩打算五月開售，強調品質安全可靠最重要，期望大人及小童均能受惠。

帖文又稱，已採購到的熔噴布同其他原材料，暫時可製造到700萬個口罩，對產品質量的目標，使希望可以達到ASTM Level 2 與及 EN14683 Type II 的級別，同時已同相關檢驗機構聯絡，期望可憑一股傻勁，完成這個目標。

Mask Factory口罩工廠今日下午5時開售，詳情即睇：

【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】

OxyAIR Mask HK之前的帖子稱，已在無塵間內設立兩條全自動生產線，以及兩條全自動獨立包裝線，品牌亦開始聘請文員、會計、跟單員、全職機械操作員、全職機械技術維修員及包裝員等多個職位。

帖文並未交代公司背景，稱只是幾位視香港為家的小商人，沒有強大的背景，但有「打不死」的精神和心態。面對口罩短缺問題，決定重振香港工業，自設生產線，希望生產具品質保證的本土口罩，與大家一起自助、自救和自強，並共度時艱、齊心抗疫，發揮「獅子山精神」。

有乜野好得過住家飯？屋企人係最信得過！

想知更多港產口罩供應，詳情即睇：

【港產口罩供應】一合口罩+本土好罩+口罩工廠　10間香港製造口罩商售價規格開售日

據美國材料和試驗協會（ASTM International）的口罩標準F2100-11，把外科口罩分為3個級別：第一級防護（Level 1）、第二級防護（Level 2）及第三級防護（Level 3）。

ASTM Level 2規格為：BFE 細菌過濾率（%）≥98%、PFE 微粒過濾率（%）≥98%；而EN14683 Type II規格則是，BFE 細菌過濾率（%）≥98%。

想知更多不同地區醫用口罩標準，即睇：

【口罩供應】facebook代購口罩假貨湧現　認清不同地區醫用口罩標準

責任編輯：羅嘉欣

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