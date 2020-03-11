【法證先鋒IV】鮑起靜哭訴賣女展影后級內心戲　鮑姐曾為養家拍劇由花旦變甘草

▲ 顧家的鮑姐不介意放棄花旦地位，轉當甘草演員。

金像影后鮑起靜客串參演TVB劇《法證先鋒IV》，昨晚（10號）一集終出場。劇中的鮑起靜演繹出曾棄女的後悔心情，喊戲連場，出色演技感動人心。事實現年70歲的鮑起靜十分顧家，鮑姐曾為了養家而甘願降格成為甘草，是一位好媽媽、好太太。

《法證先鋒IV》昨晚（3月10日）劇情講到鮑起靜飾演賣女救兒的媽媽，後悔曾經棄女的她，日夜盼望女兒，更將開設的Cafe命名為「家門咖啡」，希望女兒高善能有天踏進家門與她團聚。

▲ 鮑姐的喊戲感動人心。（《法證先鋒IV》截圖）

曾經看過高善日記的徐意（湯洛雯飾）代替已離世的高善緊緊擁抱鮑姐，並對她說：「媽媽，不管你做過甚麼，我都不會怪你，我很愛你。」

「母女」相擁重逢一刻令不少觀眾感動不已，劇中喊爆的鮑姐更以淚功觸動觀眾的心。

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▲ 鮑姐飾演尋找失散女兒的媽媽。（《法證先鋒IV》截圖）

鮑起靜曾為愛情棄事業

出身演藝世家的鮑姐自1966年起入行，並於19歲參加長鳳新電影訓練班時認識了現時的老公方平，惟相差3年的二人當時未有一見鍾情，反而以姊弟相稱。

後來，鮑姐與方平後來於《白髮魔女傳》合演情侶，而戲假情真，鮑姐因而愛上方平，不過未有即時向對方表白，當時鮑姐爸爸更出口提醒女兒，指方平的女人緣太旺。

然而，鮑姐與方平漸漸相戀更發展至談婚論嫁的階段，鮑姐身邊的親友都紛紛提醒她不要貪圖方平靚仔，經過詳細考慮後，她最終決定忠於自己的心，嫁給方平。

鮑姐曾表示：「方平說另一半的心要美，他覺得我很適合他......我真的很愛他！就算十年後分開都不枉此生。」

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▲ 年輕時的鮑姐。

鮑姐入麗的做甘草

有情人終成眷屬！鮑姐嫁給方平後，1982年誕下女兒方之樺，二人同時與電影公司解約，面臨經濟困難的鮑姐，為養家甘願放棄昔日的花旦地位，轉投麗的電視當甘草演員。

剛剛轉拍劇集的鮑姐，因當時家中經濟壓力過大，最終放棄多生一名子女的念頭。

鮑姐曾於受訪中憶述：「記得拍第二部劇時已經飾演劉永媽媽，當時的我只有30歲，這種急速轉變是很大的成長動力。我很幸運，很快就越過心理關口，不再當自己是花旦，樂於做甘草。」

鮑姐對事業及愛情都同樣專一，縱然TVB一直有跟鮑姐談及過檔合約之事，但她直到亞視倒閉後才為TVB拍劇。

▲ 鮑姐曾在不少古裝片演花旦。

鮑起靜夫婦相處之道

鮑姐與方平結婚40年以來經常相隔兩地，作為製片人及導演的方平需要長駐內地工作，面對娛圈誘惑眾多，鮑姐要求方平準時致電給她報平安，風雨不改，她更笑言：「我想會有很多女人接近他......我經常跟他說，如果有甚麼事也好，你千萬別告訴我！」

鮑姐大讚方平婚後安份又顧家，每次在內地工作過後便會回家，不會離家很久。

▲ 鮑姐與女兒及女婿合照留影。（取自facebook）

現年70歲的鮑姐兒孫滿堂，生活得幸福美滿，而她最愛的人始終都是老公方平。

鮑姐於台灣電影《生生》曾扮演癌症末期病人，其後更向女兒預先交代身後事，希望女兒能代為照顧老公。

不過，現實中鮑姐表示，若方平比自己早離世，便不想成為女兒的負擔，著女兒必須先照顧好自己，又表示不介意被送進老人院。

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