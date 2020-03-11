【豆腐渣酒店】4歲姐遇難2歲弟不逃走緊抱被活埋　消防員挖開見雙屍痛哭：心很痛

▲ 福建隔離酒店倒塌，消防員再次救出一對姐弟，二人遇難時緊抱的畫面令消防員忍不住悲傷大哭。

福建泉州一間用作隔離新冠肺炎確診患者密切接觸者的酒店，上周六（7日）晚上突然倒塌，截至3月10日，目前有消息指已經成功救出62人，其中42人受傷，有20人死亡，還有9人正在搜查中。福建消防隊搜救時，找到一對年幼的姐弟，4歲的姐姐遇難， 2歲的弟弟沒有逃跑反而緊緊擁抱對方，二人雙雙被活埋，被救出時已沒有生命跡象，消防員看見這一幕忍不住悲傷，當場放聲痛哭。

挖開石屎 消防員看見緊抱的雙屍

綜合內地內地報道，福建消防隊昨日（10日）在福建隔離酒店倒塌廢墟中救出一對姐弟，消防員指當時先發現一個孩子，隨後立刻清除有關雜物，移除石屎後，發現時緊緊擁抱的一對姐弟，2歲的弟弟在外面，手搭著4歲姐姐的腰間，「我們判斷是弟弟抱著姐姐的腰。」

姐弟身體被主樑壓著

消防員指，姐姐的腳位在弟弟身體的下方，拆除石屎後，發現二人被主樑壓著，

手腳都壓在一起，壓得非常緊，主樑不能破壞，會對建築物的結構有影響，我們只能往下挖，把他們身上的石屎一層層剝離，然後將他們抬出來。

消防員忍不住大聲痛哭

其中一名拯救的消防員胡軍說，

弟弟的手一直抱著姐姐的腰，大家看見這一幕，心裡很痛。

有消防員看見姐弟二人當場放聲大哭，

我們都是有小孩的人，特別我們的孩子與這對姐弟年齡相約，作為父母看到這些，真的很難受，感到非常可惜，很想盡快把他們救出來，不想讓他們在裡面再受折磨。

消防員很快收起悲傷，不放棄任何救援機會，繼續在現場搜救，希望能將所有失蹤的人士全部找到。

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責任編輯：王明芳