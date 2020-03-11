【古仔呼籲】古天樂提醒行山人士保持公德心　古仔：感謝清潔工作的朋友

▲ 古天樂希望遊人在行山同時要有公德心。

新冠肺炎案例仍在上升，市民被逼留家自我隔離工作，假日為了遠離人群就選擇行山郊遊，但就令各山頭人頭湧湧，更遺下不少垃圾。藝人古天樂亦對此表示關注，古仔早前在社交平台提醒市民行山的同時，也勿忘記公德心。

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▲ 古天樂感謝清潔工友的付出。（微博圖片）

古天樂在社交平台上寫道一段名為《公德心》的小文：

放假去郊外行山當然是好節目，不過留下大量垃圾就真是令人失望，特别是隨地棄置的口罩，請大家放鬆心情的同時，也不要忘記自己的公德心

疫情自農曆年後爆發，為了減少人多密集的擠逼，行山郊遊成了不少市民的外出選擇，令多區的行山熱點多如人潮，需排隊上山及下山。

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山上的垃圾亦因此增多，如棄置口罩、煙頭及食物包裝等，稍有不慎更會引起山火，污染環境。在行山休憩時，古天樂也不忙感激一眾為環境付出努力的清潔工友：

感謝進行清潔工作的朋友，特别是自發去幫忙的每位市民。

雖然疫情下外出地方的選擇減少，到郊外呼吸新鮮空氣亦為不錯的選擇，但市民在行山時亦應自行委善處理遺下的垃圾，亦要用正確方法處理口罩，避免散播細菌，以免令山徑環境受不必要的污染。

古天樂對新冠肺炎的疫情亦非常關注，除不時在網上發佈防疫資訊外，他上月亦透過「古天樂慈善基金」在全球搜購130萬個外科口罩，並透過社福機構、自助組織、宗教社區服務中心等，捐予全港18區有需要人士，非常有善心。

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