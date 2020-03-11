【口罩供應】卓悅防疫套裝再返貨$268 全線分店發售
精明消費 10:35 2020/03/11
新冠肺炎疫情持續，卓悅今日（11日）在Facebook專頁宣布，一批抗疫優惠套裝返貨，卓悅VIP會員可用優惠價購買抗疫套裝。
【口罩防潮】天氣潮濕口罩受潮影響過濾效能 醫生教分口罩受潮特徵+防潮法
抗疫優惠套裝 R $268/套，建議價$494
- ANADELIA S.A. 3層PP外科醫用綁繩口罩25個 (阿根廷製造)
- yuner 免洗消毒搓手液 100ml (含75%食用級酒精) 1支
- ZENO 極專業天然棉300片 1包
- ZENO 兩用黑棉棒200支 2件
- Rote Fabrik 玫瑰幹細胞嫩白潔膚乳 230ml (瑞士製) 或 玫瑰幹細胞亮白柔膚潔面泡 120ml (瑞士製) 1支
優惠套裝數量有限，售完即止，付款前必須出示卓悅VIP會員卡，大家可以下載卓悅APP申請成為卓悅VIP會員享用優惠價。
卓悅門市地址：https://bit.ly/37BBz47(上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外)
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責任編輯：王芷瑩