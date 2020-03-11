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【口罩供應】卓悅防疫套裝再返貨$268　全線分店發售

精明消費 10:35 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

卓悅再一批抗疫優惠套裝返貨。

新冠肺炎疫情持續，卓悅今日（11日）在Facebook專頁宣布，一批抗疫優惠套裝返貨，卓悅VIP會員可用優惠價購買抗疫套裝。

【口罩防潮】天氣潮濕口罩受潮影響過濾效能　醫生教分口罩受潮特徵+防潮法

抗疫優惠套裝 R　$268/套，建議價$494

  • ANADELIA S.A. 3層PP外科醫用綁繩口罩25個 (阿根廷製造)
  • yuner 免洗消毒搓手液 100ml (含75%食用級酒精) 1支
  • ZENO 極專業天然棉300片 1包
  • ZENO 兩用黑棉棒200支 2件
  • Rote Fabrik 玫瑰幹細胞嫩白潔膚乳 230ml (瑞士製) 或 玫瑰幹細胞亮白柔膚潔面泡 120ml (瑞士製) 1支

優惠套裝數量有限，售完即止，付款前必須出示卓悅VIP會員卡，大家可以下載卓悅APP申請成為卓悅VIP會員享用優惠價。

卓悅門市地址：https://bit.ly/37BBz47(上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外)

【3月11日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

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