拆解糖尿腎謬誤 「腎」防病變

糖尿病和腎病看似沒甚關連，但原來香港每年有逾千宗洗腎新症，當中超過一半是由糖尿病引致，兩者關係密不可分，實在不容忽視。腎科專科醫生建議，患者應及早控制高危因素，定期檢查腎功能，正確用藥及改善生活習慣，以預防慢性腎病來襲。

血糖長期偏高會引發多種併發症，其中不容忽視的慢性殺手是「糖尿腎病」，本港現約有70多萬人患有糖尿病，每6位糖尿病患者便有1位出現腎功能急劇下降，約半數需洗腎和腎臟移植的末期腎衰竭新症，均由糖尿病所引致。

糖尿傷腎 無聲無息

不少人以為糖尿腎病會有如糖尿病般，發病初期會先出現口渴、尿頻等「警號」，其實不然。香港腎科學會義務司庫、腎科專科醫生容震宇解釋，「糖尿腎病早期病徵不明顯，甚至可說是無聲無息，到察覺到出現嚴重蛋白尿、腳踭、眼袋等水腫、氣喘、易疲倦、骨痛等症狀，患者的腎功能可能已嚴重受損，甚至已經屬於晚期腎衰竭，而這個階段的病情已屬較難控制。」

▲ 腎科專科醫生容震宇指出，糖尿腎病早期病徵不明顯，甚至可說是無聲無息，不容忽視。

通過檢測血液內的肌酸酐濃度，推算出估計腎小球過濾率(eGFR)是反映腎功能的重要指標，並按這個數字把腎功能劃分至5個階段（詳見下表），「當eGFR的數值大於60 ml/min/1.73m2，屬於正常階段，而當檢測出eGFR低於60 ml/min/1.73m2，即腎功能出現中等至嚴重程度的損耗，而當eGF低於15 ml/min/1.73m2，已屬於末期腎衰竭的階段，這個階段的患者已需要進行洗腎，甚至換腎。」容醫生提醒，腎功能下降可以是無聲無息，當演變到末期腎衰竭便無法逆轉。

糖尿腎病雖然來得無聲無息，但其實糖尿病患者只要及早控制好血糖及定期檢測，有機會延緩惡化，可避免洗腎或換腎的危機，「曾有研究及文獻指出，如果腎功能或eGFR屬於第三、四階段的糖尿病患者，若把HbA1c（糖化血紅素）穩定維持在6至7%，洗腎和換腎的風險可大大降低。」

控糖護腎 延緩惡化

良好的血糖控制有助保護腎臟及延緩惡化，而眾所周知控制糖尿病可能會用上胰島素，事實上個別患者早於確診初期已可使用胰島素針劑及早控制病情，「隨著患病年期愈長，或血糖控制不理想，患者的胰臟功能衰退，令胰島素分泌不足，注射胰島素能補充體內的不足，有助將血糖維持在理想水平，同時配合生活習慣包括飲食及運動的改善，可有效預防糖尿腎病或延緩病情惡化。」

隨著醫療及藥物科技的發展，現時胰島素的使用已非常方便、安全，而使用新型胰島素的患者只需每日注射一次，藥效就可持續一整天，配合健康的生活模式，患者可有效穩定血糖水平。糖尿病患者以保持積極、樂觀的態度面對這個長期病患，「應還原基本步，好好控制血糖、血壓、血脂，戒煙、戒口，少吃鹽和糖、多吃高纖，更要保持適量運動及接觸陽光，而且要跟從醫囑用藥，如以胰島素控制血糖，切勿自行停藥減藥，並進行糖尿病併發症年度檢查。」



▲ 糖尿病患者應遵從少鹽少糖高纖的飲食原則，並要好好控制血糖、血壓、血脂。

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（資料由客戶提供）

此文章由賽諾菲支持撰寫

SAHK.GLA.20.03.0108b (03/2020)