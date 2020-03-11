【東京奧運】奧組委理事：東京奧運受疫情影響或延期一至兩年

▲ 東京奧運原定7月24日舉行。（東京奧運官方Facebook）

日本的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，國際間一直擔心7月開幕的東京奧運能否如期舉行，今日（11日）有外電報道，東京奧運組織委員會理事高橋治之接受美國《華爾街日報》訪問，指出如果奧運會未能在夏天舉行，最務實的做法是延期一或兩年。

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外電報道指出，高橋治之指表示奧組委對上一次開會是在12月，當時疫情尚未爆發，仍然未有討論疫情對東京奧運的影響。高橋治之表示，取消奧運或閉門作賽將造成極大的財政損失。至於押後至一年內舉行將會非常困難，因為奧運將與其他主要職業體育聯賽同時舉行，例如美國的棒球和美式足球，以及歐洲的足球。他認為，如果取消奧運，國際奧委會也會有問題，因為美國電視轉播為他們帶來巨額收入，所以指出延期兩年是最容易安排，因為明年的體育賽事已經大致安排好。

而日本官方一直否認有意取消或押後舉辦奧運，奧組委會長森喜朗在3月6日仍然堅稱如期舉行奧運。

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責任編輯：伍瑋瑋