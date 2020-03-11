【恐怖意外】樂園充氣彈床突爆炸　3歲女童拋至6米高空頭部墮地亡

▲ 樂園充氣彈床突然爆炸，3歲女童拋至6米高空頭部墜地身亡。

英國發生一宗恐怖意外，一名3歲女童與家人前往沙灘的樂園，在園內的充氣彈床遊玩時，設施突然爆炸，女童被拋至6米高空，頭部墮地重創，送院後不治。

綜合外媒報道，事發於2018年7月1日，女童艾娃梅（Ava-May Littleboy）與家人前往諾福克（Norfolk）一個沙灘的樂園，她的姨姨艾比（Abbie Littleboy）與好友好友貝絲（Beth Jones）帶她到充氣彈床玩耍，期間貝絲突然聽到一聲巨響，隨後看到艾娃梅被拋飛至高空。

比我的房子還要高，大約20英尺（即約6米高）。

當時一名工作人員張開雙臂試圖接著女童，但不成功，「一切都發生的太快了」。女童從半空墜地後，貝絲曾為她進行心肺復甦。但送醫搶救後，因頭部重創不治身亡。

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姨姨艾比後來表示，她曾注意到充氣彈床的側面看來起來很「僵硬」，但對此沒有太在意，未料竟發生意外。據悉，當時充氣彈床上還有另外一名與女童年紀相約的小朋友，最後平安無事。

當地近日開庭研訊，資深法醫雷克（Jacqueline Lake）表示，尚未知道充氣彈床爆炸原因，但已掌握到許多證據，包括強生遊樂園有限公司（Johnson Funfairs Limited）購買充氣彈床的途徑、風險評估等。

女童的父母在法庭中難掩悲痛，更表示：「只要我還活著，就永遠不會回到那個沙灘。」

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責任編輯：羅嘉欣