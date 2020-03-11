【新冠肺炎】袁國勇：本地連續28日沒有個案　大學及中學才復課

▲ 袁國勇認為，大學及中學應在連續28日沒本地個案出現時才復課。

新冠肺炎疫情持續，本港不少學校由2月3日農曆新年後停課至今，究竟何時可以復課是不少家長關注的問題，而且開學之後又如何加強防控感染措施，教育局早前已宣布中小學最早可在4月20日復課，但本地仍然持續出現確診個案，學生們是否能在成功復課仍是未知之數。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受接受傳媒訪問時，談及何時復課的安全時間，他表示大學及中學應在連續28日沒本地個案出現時才復課，而再過14日沒本地個案，才到小學及幼稚園復課，方為安全，即是說小學復課應是完全沒有本地個案的42日之後。

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袁國勇解釋，如果仍然有本地個案持續出現時復課，在校園期間，必須人人都須戴口罩，在進入校門前應量好體溫及清潔好雙手才上課。他重申，應在復課後再過14日，即合共約2個月再沒有出現本地感染個案時，市民便可脫下口罩，但提醒到了冬天因可能會再出現輸入個案，屆時市民就需再戴上口罩。

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袁國勇又將本港的疫情與其他國家比較，指內地深圳及廣州的隔離措施做得較好，家居隔離措施有24小時監察病人外，經過省市時亦會在公路上被相關人員截停以手機填寫健康申報及登記資料。他提醒必須嚴格執行隔離措施。此外，新型冠狀病毒死亡率，較流感分別高14倍及34倍，他形容現在好像是沒有事發生，因為每個人都戴上口罩，做好衞生同社交距離，但如果甚麼都不做時，恐變成南韓大邱市。

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責任編輯：郭家穎