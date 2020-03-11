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【港產口罩供應】本土口罩廠登場　Yellow Factory：工廠原材料準備就緒

健康 10:52 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

港產口罩廠「Yellowfactory」登場，口罩原料及廠地準備就緒。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，不少有心港人自設廠房，計劃生產本地口罩。一間名為「Yellowfactory」港產口罩廠登場，並稱口罩原料及廠地已準備就緒。

Yellowfactory在其facebook專頁發帖，稱經過各方努力及協調，製造口罩的原材料及工廠已準備就緒，並感謝各方支持。

Mask Factory口罩工廠今日下午5時開售，詳情即睇：'

【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】

帖文中並上載3張相片，分別可看到廠房及口罩原材料，其中一張是無塵車間專用的厚岩棉夾芯彩鋼板。惟該口罩廠商未有透露何時會正式投入生產及開售口罩，僅表示會盡力製造可靠的本地產口罩。

想知更多港產口罩供應，詳情即睇：

【港產口罩供應】一合口罩+本土好罩+口罩工廠　10間香港製造口罩商售價規格開售日

港產口罩「Oxyair Mask HK」目標4月開售，詳情即睇：

【港產口罩供應】港產口罩「Oxyair Mask HK」目標4月開售　料可製造700萬個醫用口罩

責任編輯：羅嘉欣

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