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【十優港姐】麥明詩被誤指月薪40萬元　澄清沒抱怨工作強調女性要自立　

娛樂 10:49 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

麥明詩被誤會以嫁人為最大目標，因此作出澄清。

十優港姐麥明詩去年與TVB改簽一年一騷合約，轉行到國際著名的顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問，現在身處台灣公幹。日前，麥明詩透過視像方式客串《#後生仔傾吓偈》，隔空與陸浩明、馮盈盈等對談。

在《#後生仔傾吓偈》內，她坦言轉行後的收入大幅下降，以及表示每天7時多起床上班，感受到打工仔每天工作不簡單。

麥明詩轉行將來或返大台做TVB高層，詳情請睇：http://bit.ly/2IEbBSd 

麥明詩現在身處台北公幹。（取自麥明詩facebook）

馮盈盈剖白感情狀態，詳情請睇：http://bit.ly/39DPCXq

麥明詩享受現時工作

不過，或因此被誤會呻辛苦，所以麥明詩在個人facebook解釋稱：

其實我只不過好似一般打工仔吹水咁，同人傾偈會呻下OT到1點辛苦，朝早起身返工對住電腦十幾個鐘好攰
想表達嘅係我依家對大家打工仔嘅辛勞感同身受

但心底裡我係非常珍惜呢份工同埋不斷繼續學習嘅機會，亦喜歡自力更生嘅感覺，當初亦係因為咁嘅原因才作出呢個決定

所以我一定會繼續努力工作和學習，去成為一個讓我自豪的自己💪

麥明詩強調女性要有自己的事業及生活。（取自麥明詩facebook）

另外，有媒體誤指她月薪40萬及以搵丈夫為目標，麥明詩在IG story逐一澄清指，自己沒有傳聞的月薪金額，並坦白謂：「我既冇技能又冇經驗，水魚都唔會用月薪40萬請我啦」

至於被指以嫁人為「最終目標」，她反撃稱：「我認為我係eventually想嫁，不過女人一定要有自己事業同生活，唔可以將自我價值建基於人地（哋）到」

撰文 : TOPick柴犬出動

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