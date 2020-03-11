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【媽媽最偉大】蔡少芬煮家鄉菜慰勞張晉　被嘲產後走樣上載影片即KO惡評

娛樂 12:21 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

蔡少芬炮製四川家鄉菜，慰勞張晉半夜湊仔餵奶。

蔡少芬與張晉結婚12年，一直十分恩愛，蔡少芬去年底誕下子張樂兒，兒子現在已4個月大。年屆46歲誕子的蔡少芬可算是高齡產婦，一向是愛妻號的張晉當然不敢怠慢，盡力幫助太太分擔照顧兒子的責職，日前蔡少芬才分享了他在凌晨3時起床，以一臉溫柔的表情餵奶的照片。

雖然蔡少芬要專心休養，不過模範太太蔡少芬為慰勞好丈夫，親自下廚炮製張晉的家鄉菜水煮牛肉。還把整個製作過程拍下，分享到社交平台，還加上後製字幕與特效，非常有心，並拍下烹調過程，隔著螢幕都聞到菜香！

愛妻號張晉凌晨3時捱夜抱B餵奶，詳情請睇：http://bit.ly/3aOAM0b

影片還加上後製字幕，非常專業。（影片截圖）

蔡少芬享入廚樂

在下廚影片中，蔡少芬再以素顏上陣，拍攝時還教觀眾一些煮食小貼士，例如醃肉時加點蛋白肉質會較滑，見她切菜醃肉手勢純熟，相信平時也有下廚的習慣。

事實，其社交平台亦見她分享不少自製菜式，又見她會讓女兒試包餃子，讓她們從小培養對煮食的興趣。

張晉直擊拍蔡少芬生仔Vlog，詳情請睇：http://bit.ly/38EAzLJ

蔡少芬馬上分享靚樣片段作反擊。（影片截圖）

早前張晉都曾經分享過太太為他下廚的影片，不過由於蔡少芬素顏上陣，事後被抨擊指她面色不好、面容憔悴。

蔡少芬馬上分享自拍短片作反擊，網民大讚她漂亮，當時蔡少芬留言謂：「我老公和女兒都說我很美很美，我就覺得。。。。一般啦！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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