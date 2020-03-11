【溫馨母女】妻子用膠袋裝著女兒買餸　攝影師丈夫33年後神還原當年照︰展示媽媽辛酸

▲ 有名攝影師爸爸重拍33年前為妻女拍攝的照片，成為網絡熱話。

匈牙利一位攝影師爸爸，33年前拍攝妻子帶著女兒去街市買餸的照片，有關相片近日被網民瘋傳，有指相片中的媽媽側面樣子及神情酷似已故的戴安娜王妃，另有指被載在透明塑膠袋內BB女啃咬蘋果，有趣可愛！

據匈牙利《tiin.vn》外媒報道，匈牙利攝影師Attila Manek於1987年，在布達佩斯的市場拍攝，捕捉妻子Marti 專注地在蔬果攤揀青辣椒，她另一手提著塑膠袋，而袋中放有中蔥及女兒Eniko Manek，女兒是只有數個月大女嬰，她身穿粉紅色的連身衣，一手挽著膠袋的繩子，另一手啃咬蘋果，好奇地探頭向外望。

▲ Marti在33年前帶女兒去街市的情景被丈夫拍攝下來，近日有關照片在網絡廣傳，有網民指她像已故的王妃戴安娜。（圖片︰AttilaManek's twitter）

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爸爸再為妻女拍照

近日不知為何此張33年前拍攝的照片在Facebook瘋傳，不少人表示媽媽神態似英國戴安娜王妃，BB女相當可愛。爸爸Attila Manek非常開心，並決定今年再重現當年畫面，再拍攝有關的畫面。

女兒Eniko由女嬰長大成人，她改以站在大型膠袋中，手依然拿著蘋果，另一手拿著大蔥，當年可愛的女嬰變成美麗可人兒。妻子Marti 未見老態，依然優雅，她扮演專注地在蔬果攤揀青辣椒，手拿買菜藤籃，重現昔日情況。

▲ Marti與女兒Eniko今年一起到市場去，重演33年前的情景，讓爸爸拍攝下來。（圖片︰AttilaManek's twitter）

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媽媽的辛酸

拍攝地點場景改變，原本在布達佩斯博物館大道上拍攝，現時改到Budafok市場。Attila Manek一直拍攝人像為主，其另一女兒Fanni Manek指出爸爸有關作品意念︰

爸爸想藉照片帶出媽媽的辛酸，要去市場買餸，同時又要照顧孩子，這也是Eniko當時為何被媽媽裝在膠袋裡，一起上市場。

孩子長大成人，Eniko現時是一名化學工程師，而媽媽Marti不用忙照顧孩子，現時從事寫作和翻譯工作，在一家醫療公司上班，化身職業女性。

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責任編輯︰顏紫燕