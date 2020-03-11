【新冠肺炎】消息：新華埃及團9人確診或初步確診　全團無一倖免

▲ 消息指，埃及團的感染人數增加。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日公布（10日）第119宗個案是59歲男士，是食環署大埔街市管工，居富亨邨亨泰樓。患者與妻子於2月27日曾參與新華旅遊的十天埃及旅行團，昨日確診，而患者的參加的旅行團，昨日已有3人確診。消息指，今日（11日）再多6人初步確診，包括該團領隊，分別留醫聯合醫院及大埔那打素醫院。

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新華旅遊總經理蘇子楊表示，據他了解，該團8名團友及1名領隊，全部確診或初步確診新冠肺炎，公司亦決定取消直至3月底的兩個埃及旅行團，而一些身處歐洲的旅行團，由於克羅地亞要求港澳旅客接受檢疫，大大影響東歐旅行團，包括西班牙團的行程，旅行社正與航空公司協調，爭取將團友盡快送回香港。

蘇子楊指，港府昨日（11日）對歐洲多個地區發出強制檢疫令後，數間旅行社最少3團﹑涉及約100名旅客要抵達機場後，旅行社才能向他們公佈旅行團取消，認為政府公布的時間不理想，航班亦難以配合。

新華旅遊指，該團一共有8名團友及1名領隊，團友全為成年人，亦互相相識，旅行團乘搭土耳其航空往返埃及及香港，其中去程曾於伊斯坦堡轉機至開羅，團友在行程期間到過開羅﹑樂蜀﹑紅海及阿斯旺等地區遊覽，期間無人出現病徵。

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記者：伍瑋瑋