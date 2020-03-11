【法證先鋒IV】「假高善」許維恩情路坎坷　初戀男友癌病逝世16年仍未忘懷【有片】

▲ 台灣宅男女神許維恩難忘懷癌逝初戀男友。

現年38歲的台灣女藝人許維恩客串《法證先鋒IV》演「假高善」，許維恩出場總量前後加起來只數分鐘，卻已吸引不少網民討論。

在《法證先鋒IV》內，許維恩所演的角色與生母無緣再見，現實中許維恩也頗坎坷，她的前男友楊明學因癌去世，距離至今16年，許維恩卻仍未忘懷。

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▲ 許維恩寄情工作。（取自許維恩IG）

戲如人生

昨晚（3月10日）播出的《法證先鋒IV》，雖然高安（黃浩然飾）證實逝去的高善不是自己的親妹高善，但在整理遺物時，發現她最大的心願是尋回家人，給媽媽一個擁抱，只可惜「高善」一生亦未能如願。

許維恩樣子甜美，38歲的她仍能維持23吋腰，因此長年穩坐台灣各大的女神榜。

而桃花不斷的許維恩，雖然身邊不乏追隨者，可惜戀情往往無疾而終，全因走不出16年前的傷痛。

▲ 23吋腰是許維恩的標誌。（取自許維恩IG）

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痛失摯愛

許維恩在姐姐的介紹而認識台灣填詞人楊明學，才子楊明學的筆下作品包括王菲《旋木》、孫燕姿《我不難過》、范瑋琪《不眠》等，是台灣音樂界備受矚目的明日之子，可惜卻在2004年因癌細胞擴散而離世。

早年，許維恩接受台灣媒體訪問提及，楊明學是自己的初戀男朋友，可惜二人敵不過天意，楊明學的離去令她陷入人生低谷，過著行屍走肉的日子：「那時候我比較不穩定，一直魂不守舍，我覺得我不在這個世界上，魂好像跟他一起走了，因為感情放得太重，真的有一夜長大的感受。」

▲ 許維恩與楊明學合拍MV。（《旋木》MV截圖）

而原為婚紗模特兒的許維恩，也正因為拍楊明學有份創作、由天后王菲主唱的MV《旋木》而入娛樂圈，此MV也是唯一一次許維恩與楊明學在幕前的共同演出，當中歌詞「我也忘了自己是永遠被鎖上」就像在訴說許維恩的人生。

在楊明學離世後的1年，許維恩整天渾渾噩噩，後來經朋友介紹下踏足模特兒界，許維恩也用工作治療失去摯愛的痛：「只能回家偷偷哭，隔天還是要繼續工作。」

楊明學離世16年，許維恩至今仍會在忌日發文悼念男友，或許，楊明學也成為了許維恩生活的一部分，從沒離開。

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