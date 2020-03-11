【新冠肺炎】《刺針》研究指患者排走病毒最長需37日　死者死後仍能持續傳播病毒

▲ 《刺針》最新研究，患者排走病毒最長需37日。

新冠肺炎疫情蔓延，有內地專家在國際醫學期刊《刺針》發表最新研究指出，新冠病毒的平均排毒時間為20日，觀察到最長的時間為37日，而且死者死亡後的病毒檢測仍呈陽性，可持續傳播病毒。

研究由北京中日友好醫院呼吸科主任曹彬領銜，對191名患者進行分析，當中137人出院，54人死亡。報告指出，康復者的排毒時間（viral shedding）最短為8日，最長為37日，中位數為20日。這數字對患者隔離決策、抗病毒治療時間，均具有重要意義。

對此，曹彬表示，

20天這個數字，完全顛覆了我們對於急性呼吸道病毒感染的病毒排毒時間的想像。

另外，去世患者在死亡後仍能檢測到病毒，可持續傳播病毒。

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研究亦指，患者由感染發病到出院，中位數為22日，而發病至死亡的中位數為18.5日。同時，191位患者中，有3成患者患有高血壓、近2成患有糖尿病、8%患有冠心病，大多數患者為男性。康復者中，有45%人士出院時仍會持續咳嗽。

而且，新冠肺炎會引起多種併發症，包括敗血症，急性呼吸窘迫綜合徵（ARDS），急性心臟損傷，急性腎臟損傷和繼發感染。

曹彬表示，研究結果反映抗病毒治療是必須的。而且，要想減少病毒複製，縮短病毒排毒時間，未來採用可能有效的辦法包括：一、採用更強的抗病毒藥物，二、早用抗病毒藥物，三、是兩種或以上有效抗病毒藥物聯合治療，但這些都要再進一步研究。

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責任編輯：羅嘉欣