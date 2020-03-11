【備戰DSE】13機構組聯盟支援DSE考生　逾百義師開Zoom研習考試戰略

▲ 13間機構組成DSE雞精聯盟，已獲逾百義師加入，為DSE考生開Zoom教援答題技巧，圖為中文科的ZOOM教室。（DSE雞精聯盟FB圖片）

新冠肺炎疫情下，今年DSE同學面對停課，不但失去了考Mock的機會，並大多留家溫習，難免容易感到孤立無援。有機構於2月成立「DSE雞精聯盟2020 」聯盟，結集各方力量，及對下一代的關愛，在學業、情緒上支援今年的DSE同學，撐起考生打贏這場考試。

▲ 化學科的ZOOM摘星班。（DSE雞精聯盟FB圖片）

慈善團體燊火青年網絡（U-Fire）聯同耶青台、SYM (Saddleback Youth Ministry of Hong Kong)、香港浸信會聯會青年拓展事工委員會，在2月28日啟動「DSE雞精聯盟2020 」，召集人之一胡裕勇指出，1月至今，已召集到13間機構加入，而在大家停工、停學，反而義工們有更多空間去協助，在短時間內集結了不同人去參與，除了過來人學生、老師、輔導員，他們還召集了義工司機，讓考生應試日支援同學。

他解釋，在這非常時期，考生只剩不足一個月時間預備，聯盟只有一個目的：時間有限，無論如何撐起考生打贏這場考試，過得一關得一關。故他們的口號是：自己DSE自己救！

▲ 胡裕勇希望考生過得一關得一關。故他們的口號是：自己DSE自己救！(受訪者提供)

而截至3月11日，加入聯盟的老師已有42位老師(以中學老師為主)、107位大學生DSE過來人化身DSE戰略研究員，為考生開Zoom。

聯盟要求大學生必須在之前DSE拿5*或以上，才可任教，他們利用Zoom教室，將最精華的考試心得分享給考生，成為他們的及時最實質的幫助。而且每一科分三個Level(合格、考高多一級及考5*)，所有Zoom課堂教學錄影會在課程完結48小時內上載到聯盟的youtube頻道供免費重溫。

同學現時只要填上google link上登記加入，便可參與各科zoom教學，或睇YouTube重播；平台現有1500個DSE學生，並有近300個義工幫手，在手機app互相溝通配合。

胡裕勇謂，聯盟在2月28日啟動，前後只有2星期預備，現時幾乎所有科目都有直播，每天參與直播學生有時一天有幾十人參加，有時近300人同時Zoom，數量視乎科目而定。

他強調，能在短期內成立聯盟，原因是不同關鍵的持分者都很愛同學，不同機構在所屬的領域都已經有一定的影響力和人脈班底，大家不分你我，同心協力去共建這個善舉，才能在短時間有成效。

物資方面，有很多有心人知道，就送給我哋，也有資金贊助我哋去買適當的物資給考生，例如，口罩、搓手液、消毒紙巾、餅乾等。我們繼續歡迎更多DSE考試戰略研究員，望大家有力出力，有錢出錢！

▲ 義工上月趕製「加力仔」祝福包，分送到各校考生。(受訪者提供)

送出「加力仔」祝福包作情緒支援

而燊火青年網絡早年設計的象徵性人物「加力仔」，再度出場為準考生給力，並邀請老師、家長、師兄弟妹和大專生製作「加力仔」祝福包，分送到各校考生，停課後，則到補習社、咖啡室找尋考生，送給他們。

祝福包裝有口罩、消毒酒精槎手液、消毒紙巾、一些營養飲品、小糖果、溫馨提示卡，也有義工的手寫祝福字條，方便他們放在銀包，在應試時提自己。

另外，考生需要心靈支援，聯盟有近百名專業的輔導，隨時支援有情緒支援的考生。同時在各區成立了加力站，每日有一篇簡單禱文post上網，並歡迎考生去各區加力站，有牧者為他們祈禱。

▲ 福福包內的加力卡。(受訪者提供)

胡裕勇謂因今年不似預期，呼籲家長放鬆放手，不要給子女太大壓力，及太多期望。

煮些好東西給子女吃，使他們可以有好的心情應考。關心他們的需要，聽下他們的心聲，陪伴他們走過這個人生挑戰！

記者：胡麗珊