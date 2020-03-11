【黑心口罩】泰國黑心工廠包裝二手口罩　洗衣機洗完再熨平售出20萬個

▲ 泰國有黑心工廠重新包裝二手口罩後出售。

新冠肺炎蔓延全球，多國出現口罩荒。全球口罩短缺，泰國警方近日發現一間黑心工廠非法回收二手口罩。工人用洗衣機清洗後，並用燙斗燙直，然後重新包裝出售。當地警方指，該工廠已於市面售賣約20萬個二手口罩。

▲ 工人把二手口罩放入洗衣機。（Viral Press影片截圖）

據泰國媒體《民族報》及《Business Insider》報導，警方於3月2日突擊搜查北標府（Saraburi）農宋區（Nongsuong）一間回收工廠，發現6名工人正把一堆用過的口罩分類，並用燙斗把它們燙直，摺好後，放入盒子裡，讓口罩看來像是新的。

▲ 工人用燙斗燙平二手口罩。（Viral Press影片截圖）

警方稱，工人把口罩燙直，推出市面售賣前，會先把用過的口罩放入洗衣機清洗。一名工人告訴警方，他們從經銷商那裡獲取二手口罩，並不知道口罩真正來源。

▲ 工人把口罩燙平。（Viral Press影片截圖）

警方指，每重新包裝一個口罩，工人可獲泰銖1元(約港幣0.25元），每人每天回收約300至400個口罩。47歲的工廠負責人已售出多達20萬個舊口罩。警方已扣押工廠內所有口罩，並調查口罩來源。由於廠方的做法危害顧客及附近居民的健康，警方亦聯絡當地衛生部門，採取進一步行動。

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責任編輯：羅嘉欣