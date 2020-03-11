【法證先鋒IV】浩仔悲情演出感動孫慧雪　楊潮凱答謝好友支持：堅持演戲夢

▲ 楊潮凱演浩仔仍被談論至今。（影片截圖）

TVB劇《法證先鋒IV》內，上星期「蘭姨」黎燕珊和「浩仔」楊潮凱的一場母子戲，演出十分感人，珊姐和潮凱盡騷出色演技，打動不少觀眾。楊潮凱好友孫慧雪亦在社交平台表示為此哭崩，留言鼓勵對方，楊潮凱亦撰文感謝好友打氣。

孫慧雪在facebook發文，稱：「我因為平時屋企唔可以開電視，趁夜晚先睇返法證，浩仔，你知唔知你好過份！喊到我眼都腫埋！」

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▲ 孫慧雪貼出跟楊潮蔡思貝合照並互相鼓勵。（取自facebook）

她寫道：「喊完，我覺得好開心呀！有乜開心得過可以見到一位，一直好努力、好有火、好有實力嘅演員，被大家認同！」

阿雪並上載她跟楊潮凱及蔡思貝在化粧間合照，稱：「你睇吓連思貝都要同你剪同一個髮型，你就知你幾受歡迎🤪」

楊潮凱之後亦在自己facebook答謝，他表示：「多謝你因為我專登在深夜重溫我的演出，多謝你為我的演出而流淚及眼腫，多謝你在我得到觀眾認同的時候而戥我開心。」

楊潮凱稱：「我們都是喜愛演戲的人，因為喜愛，所以堅持，我相信只要堅持心中喜愛的，努力學習，終有一天會得到大家的認同。」

▲ 楊潮凱黎燕珊演母子備受讚賞。（黃建輝攝）

他並借用何雁詩新歌《致有夢想的人》幾句歌詞自勉：「何苦 呆等 如喜愛就抱緊/人當然需要當初的天真有夢想的人 拒絕不可能 共勉之！😉💪」