【死亡溪澗】子女先後溺斃同一溪澗　單親爸痛失兩孩涉過失致死罪被起訴

▲ 一個不留神，單親爸就痛失孩子。

台灣新北市一名40歲簡姓男子，去年8月帶6歲兒子到溪澗捕魚，未料兒子跌落水失蹤，10日後發現遺體，而令爸爸崩潰的是，前年他的7歲長女也在同一條溪澗溺斃。案發後，台北地檢署認為簡男捕魚前獨留幼子在岸上，涉有過失，依過失致死罪將他起訴。

子女先後溺斃

據台灣媒體報道，育有兩女一子的簡男，原本任職巴士司機，一家人住在距離南勢溪邊約30米處，經濟狀況不佳。7歲女兒在2018年7月於南勢溪戲水時，不慎在溪澗中溺斃，搜索4日後才於石縫中發現遺體，令他感到非常悲痛，夫婦因而離異。

事隔一年後，簡男為了補貼家用及煮魚湯給媽媽補身，便在去年8月提起漁網去南勢溪捕魚，6歲兒子嚷著要跟隨，爸爸無奈帶著兒子同行，並叮囑兒子要乖乖站在岸邊，不要亂跑。不料，簡男撒網後，一個不留神，再回頭時兒子已消失無蹤，10日後才在下游溪流石縫處找到遺體。

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到外地打工

面對兩名子女1年間相繼在同一水域喪命，簡爸爸面臨崩潰狀態，當時望著兒子的屍體不斷低聲啜泣，呆坐岸邊不發一言。前妻趕到現到場後，兩人鼓起勇氣上前打開屍袋，看兒子最後一眼，場面令人心酸。

簡男痛失兩子女後，獨自離開傷心地，到外地打工，將5歲小女兒交由前妻照顧，當地居民則禁止孩子到危險的南勢溪玩耍。

不過，台北地檢署指出，簡男明知溪邊有危險，應隨時注意兒子的安全，卻在前往捕魚前將兒子獨留在岸邊，致他被捲入溪流溺斃，認定他涉有過失，近日依過失致死罪將他起訴。

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責任編輯：林愛娜