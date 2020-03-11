  • 20°C
香港時間 : 2020311日 (週三) 12:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【口罩供應】莎莎再有口罩及防護眼鏡返貨　今日下午1時官網發售【內附連結】

精明消費 12:01 2020/03/11

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

莎莎官網再有口罩及防護眼鏡返貨。

莎莎今日（11日）在Facebook表示，昨日（10日）防疫產品訂單已經開始出貨，最快今日，抗疫產品直送上門。莎莎今日下午1時亦再度於莎莎網發售防疫口罩及防護眼鏡。

莎莎表示購買人士需先註冊成會員，所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。此外，下午12時半至1時為停站準備時間，並非提前排隊，呼籲大家要下午一時準時登陸莎莎網，發售鏈結：https://bit.ly/2wrLkUp

即將發售產品如下：

DR.C日本製銀離子+5濃度4層防霧口罩（3個裝，16*9cm）

售價： HK$48/包（共800件，每人限購2件）

  • 通過BFE、VFE、PFE過濾率達99%
  • 4層防護設計阻隔飛沫、花粉、塵埃、PM2.5等
  • 尤其適合佩戴眼鏡的人士使用

ACE N99 日本製高級口罩（5枚裝，9.5cm*17.5cm）

售價： HK$99/包（共750包，每人限購1包）

  • 比 N95 更加高規格
  • 阻隔病毒飛沫、細菌、花粉、空氣、放射性污染侵害
  • 特殊靜電過濾層由DR. Ronald A.Morse研發

SAFE HANDLER小童防護眼鏡（1件）

售價： HK$49（12色隨機發貨）

  • 全方位防疫，高度保護雙眼
  • 特有輕巧材質，可與普通近視眼鏡一同佩戴。
  • 每日使用，耐用期長達30日。

PYRAMEX防護眼鏡(細碼)（1件）

售價： HK$49（12色隨機發貨）

  • 採用防刮材質，更能有效防UV
  • 特有輕巧材質，減低眼部壓力
  • 適合小童及面部較小人士使用

【3月11日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】