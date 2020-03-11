【口罩供應】莎莎再有口罩及防護眼鏡返貨　今日下午1時官網發售【內附連結】

▲ 莎莎官網再有口罩及防護眼鏡返貨。

莎莎今日（11日）在Facebook表示，昨日（10日）防疫產品訂單已經開始出貨，最快今日，抗疫產品直送上門。莎莎今日下午1時亦再度於莎莎網發售防疫口罩及防護眼鏡。

莎莎表示購買人士需先註冊成會員，所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。此外，下午12時半至1時為停站準備時間，並非提前排隊，呼籲大家要下午一時準時登陸莎莎網，發售鏈結：https://bit.ly/2wrLkUp。

即將發售產品如下：

DR.C日本製銀離子+5濃度4層防霧口罩（3個裝，16*9cm）

售價： HK$48/包（共800件，每人限購2件）

通過BFE、VFE、PFE過濾率達99%

4層防護設計阻隔飛沫、花粉、塵埃、PM2.5等

尤其適合佩戴眼鏡的人士使用

ACE N99 日本製高級口罩（5枚裝，9.5cm*17.5cm）

售價： HK$99/包（共750包，每人限購1包）

比 N95 更加高規格

阻隔病毒飛沫、細菌、花粉、空氣、放射性污染侵害

特殊靜電過濾層由DR. Ronald A.Morse研發

SAFE HANDLER小童防護眼鏡（1件）

售價： HK$49（12色隨機發貨）

全方位防疫，高度保護雙眼

特有輕巧材質，可與普通近視眼鏡一同佩戴。

每日使用，耐用期長達30日。

PYRAMEX防護眼鏡(細碼)（1件）

售價： HK$49（12色隨機發貨）

採用防刮材質，更能有效防UV

特有輕巧材質，減低眼部壓力

適合小童及面部較小人士使用

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責任編輯：王芷瑩