【皇室家變】哈里梅根最後皇室活動遭冷待　不准陪英女王出場與哥哥威廉零交流

▲ 哈里和梅根最後一次出席皇室活動遭到冷待，令兩人感到尷尬。

英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan）即將於3月31日卸下皇室高級成員身份，兩夫婦於英國時間9日出席最後的皇室活動，是自4個月來首次與威廉凱特同場。不過，哈里梅根遭到冷待，不獲安排陪同英女皇出場，與威廉（Prince William）夫婦更是零交流，令整個氣氛非常尷尬。

據英國《每日郵報》報道，哈里和梅根自1月宣佈卸任以來，首次與皇室成員合體，到倫敦西敏寺大教堂（Westminster Abbey）出席英聯邦日活動，備受國際注目。但受新冠肺炎疫情影響，王室成員見面不再握手，只點頭打招呼。

▲ 哈里拖著梅根進場時，已經木無表情。（法新社）

哈里感到受傷害

往年英女王會邀請威廉夫婦和哈里夫婦，陪她一起走過長廊出場後才就坐，但今年哈里夫婦不獲安排陪女王出場，消息人士指哈里感到受傷害，亦可見哈里全程木無表情，渾身不自在，而梅根盡力保持笑容。

▲ 威廉夫婦和哈里夫婦全程零交流。（法新社）

兄弟見面時只尷尬說一聲「你好」

哈里和梅根被安排坐第二排，英女王、查理斯（Prince Charles）夫婦及威廉夫婦坐第一排，但威廉和哈里除了見面時只尷尬地說了一聲「你好」，便沒有再交談。幸好愛德華王子（Prince Edward）和蘇菲王妃（Sophie, Countess of Wessex）做中間人，化解尷尬場面，獲外界讚揚。

▲ 愛德華王子（左三）主動與各人傾談，化解了尷尬場面。（法新社）

有網民批評威廉和凱特無視哈里和梅根，其實威廉和凱特暗中有出手相助，他們為免女王出場時，哈里夫婦尷尬坐在一旁，威廉和凱特臨時改變主意提前入席，沒有陪同女王出場。

據皇室消息人士指出，哈里和梅根對這些禮節性安排比較敏感，今次安排亦牽動了他們的情緒，雖然他們主動提出離開，但又很在意他們能保住身份，以及哈里仍是王位第六繼承人的事實。

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責任編輯︰林綺玲