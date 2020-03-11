【意大利疫情】Twitter帖文揭醫療系統崩潰　呼吸衰竭患者只獲氧氣如等死

▲ Jason Van Schoor表示轉發有關意大利友人在醫院所見所聞。

意大利疫情嚴峻令國際關注，一個先進文明的歐洲國家何以疫情失控？當全世界都在關注事態之時，一名英國麻醉醫生Jason Van Schoor 在Twitter發帖文，指自己受到一名在意大利擔任急症室顧問的朋友受託，控訴意大利醫療體制崩壞的十大恐怖情況，引起關注。

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據英國《每日郵報》報導，在英國倫敦大學學院擔任麻醉醫生Jason Van Schoor3月10日在Twitter發文，指自己一名在意大利北部醫院擔任急症室顧問的好友，向他揭露有關意大利醫療系統的問題，共列出十項重大情況，有關帖文已有數萬人轉載。

其急症室顧問友人希望盡快地通知大家意大利發生何事，希望可以向大家提出一些建議及忠告。首先有關急症室顧問指，倫巴底是意大利發展得最好的地區，區內有優秀的醫療系統，但他形容自己曾在意大利、英國、澳洲工作，不曾認為現在這國家發生的事會像身處第三世界一般。

▲ Jason Van Schoor在Twitter展示意大利手術室的情況，埋滿了儀器，混亂一片。（Jason Van Schoor Twitter圖片）

他又指出意大利疫情比公布數字多，醫院擠滿了新冠肺炎患者，直指是容納了200%病患者，而醫院的手術室現已改為深切治療病房，其他急症例如腫瘤及中風等並不會獲得治療，同時有數百個病患出現呼吸系統嚴重衰竭，除了獲得氧氣罩外，並沒有進一步治療。

▲ Jason Van Schoor 是一名英國的麻醉科醫師。

而且醫護人員又哭訴，看到眼前病人危在旦夕，卻只能提供氧氣，相信再過往一星期在不同地方發生同樣情況，而往後數星期，任何地方的疫情發展大概都會類似，這個是病毒肆虐的模式。

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有關帖文更加提到意大利的抗疫意識薄弱，即使政府呼籲市民避免前往急症室，但不少人仍然結伴外出，很多人都表示不需要恐慌，同時醫護人員開始染病，編更工作上出現困難，而疫情導致患上其他疾病的病患延誤治療，或令當地死亡率急促上升。

總括十大意大利醫療系統崩潰情況：

倫巴底是意大利發展得最好的地區，這個國家發生的事會像身處第三世界一般

醫院擠滿了武漢肺炎患者，容納了200%病患

所有手術室現已改為深切治療病房，其他急症例如腫瘤及中風等，現時會被分流甚至不會獲得治療

現時有數百個病患出現呼吸系統嚴重衰竭，除了獲得氧氣罩外，沒有進一步治療

出現併發症的病患當心跳驟停，沒有深切治療單位的醫護可以為他們搶救

醫護盡所能工作，但開始身體不適，情緒崩潰

人們仍然結伴外出，所有人都說不要恐慌

現時出現併發症的病患，不論是65歲以上或以下，均無法接受深切治療

開始有大量患者出現輕度呼吸衰竭，疫情逐漸惡化

疫情導致患上其他疾病的病患延誤治療，令死亡率直線上

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責任編輯：伍瑋瑋



