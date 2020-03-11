  • 20°C
香港時間 : 2020311日 (週三) 12:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【意大利疫情】Twitter帖文揭醫療系統崩潰　呼吸衰竭患者只獲氧氣如等死

社會 12:11 2020/03/11

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

Jason Van Schoor表示轉發有關意大利友人在醫院所見所聞。

意大利疫情嚴峻令國際關注，一個先進文明的歐洲國家何以疫情失控？當全世界都在關注事態之時，一名英國麻醉醫生Jason Van Schoor 在Twitter發帖文，指自己受到一名在意大利擔任急症室顧問的朋友受託，控訴意大利醫療體制崩壞的十大恐怖情況，引起關注。

【新冠肺炎】意大利近1萬宗確診封鎖全國　女子倒斃家中家人伴屍24小時求救：感覺被拋棄了

【新冠肺炎】港府對歐洲多地及北海道發紅色外遊警示　周六起入境須隔離14日

據英國《每日郵報》報導，在英國倫敦大學學院擔任麻醉醫生Jason Van Schoor3月10日在Twitter發文，指自己一名在意大利北部醫院擔任急症室顧問的好友，向他揭露有關意大利醫療系統的問題，共列出十項重大情況，有關帖文已有數萬人轉載。

其急症室顧問友人希望盡快地通知大家意大利發生何事，希望可以向大家提出一些建議及忠告。首先有關急症室顧問指，倫巴底是意大利發展得最好的地區，區內有優秀的醫療系統，但他形容自己曾在意大利、英國、澳洲工作，不曾認為現在這國家發生的事會像身處第三世界一般。

Jason Van Schoor在Twitter展示意大利手術室的情況，埋滿了儀器，混亂一片。（Jason Van Schoor　Twitter圖片）

他又指出意大利疫情比公布數字多，醫院擠滿了新冠肺炎患者，直指是容納了200%病患者，而醫院的手術室現已改為深切治療病房，其他急症例如腫瘤及中風等並不會獲得治療，同時有數百個病患出現呼吸系統嚴重衰竭，除了獲得氧氣罩外，並沒有進一步治療。

Jason Van Schoor 是一名英國的麻醉科醫師。

而且醫護人員又哭訴，看到眼前病人危在旦夕，卻只能提供氧氣，相信再過往一星期在不同地方發生同樣情況，而往後數星期，任何地方的疫情發展大概都會類似，這個是病毒肆虐的模式。

【新冠肺炎】目前只有0.1%人免疫　袁國勇：香港無法製造疫苗憂有錢買不到

【新冠肺炎】袁國勇預計疫情不會完結　提醒市民有心理準備年底前日日戴口罩

有關帖文更加提到意大利的抗疫意識薄弱，即使政府呼籲市民避免前往急症室，但不少人仍然結伴外出，很多人都表示不需要恐慌，同時醫護人員開始染病，編更工作上出現困難，而疫情導致患上其他疾病的病患延誤治療，或令當地死亡率急促上升。

總括十大意大利醫療系統崩潰情況：

  • 倫巴底是意大利發展得最好的地區，這個國家發生的事會像身處第三世界一般
  • 醫院擠滿了武漢肺炎患者，容納了200%病患
  • 所有手術室現已改為深切治療病房，其他急症例如腫瘤及中風等，現時會被分流甚至不會獲得治療
  • 現時有數百個病患出現呼吸系統嚴重衰竭，除了獲得氧氣罩外，沒有進一步治療
  • 出現併發症的病患當心跳驟停，沒有深切治療單位的醫護可以為他們搶救
  • 醫護盡所能工作，但開始身體不適，情緒崩潰
  • 人們仍然結伴外出，所有人都說不要恐慌
  • 現時出現併發症的病患，不論是65歲以上或以下，均無法接受深切治療
  • 開始有大量患者出現輕度呼吸衰竭，疫情逐漸惡化
  • 疫情導致患上其他疾病的病患延誤治療，令死亡率直線上

【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

責任編輯：伍瑋瑋

 


 

新冠肺炎 歐洲 意大利 中風 肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】