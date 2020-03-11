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【新冠肺炎】聶德權指病毒測試結果呈陰性　防禦不會鬆懈

社會 12:22 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

聶德權指，防禦不會鬆懈。（經濟日報資料圖片）

一名38歲女子上周四（5日）乘搭政府尾班包機從湖北返港後，確診感染 新冠肺炎，同機者包括政制及內地事務局局長聶德權， 須接受港大安排的病毒測試。聶德權今日（11日）在其Facebook專頁帖文，指出與4位到武漢的人員接受港大的病毒測試有結果，全部均為陰性。

聶德權說，今日已回到辦公室工作，但防禦不會鬆懈，口罩、酒精搓手液必定常常旁身，亦會繼續監察體溫，當局會積極籌劃再到湖北省接載港人事宜。

聶德權指其新冠肺炎病毒測試結果呈陰性。（聶德權Facebook專頁帖文截圖）

記者：陳曉瑩

 

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