【新冠肺炎】聶德權指病毒測試結果呈陰性 防禦不會鬆懈 社會 12:22 2020/03/11 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向 ▲ 聶德權指，防禦不會鬆懈。（經濟日報資料圖片） 一名38歲女子上周四（5日）乘搭政府尾班包機從湖北返港後，確診感染 新冠肺炎，同機者包括政制及內地事務局局長聶德權， 須接受港大安排的病毒測試。聶德權今日（11日）在其Facebook專頁帖文，指出與4位到武漢的人員接受港大的病毒測試有結果，全部均為陰性。 聶德權說，今日已回到辦公室工作，但防禦不會鬆懈，口罩、酒精搓手液必定常常旁身，亦會繼續監察體溫，當局會積極籌劃再到湖北省接載港人事宜。 ▲ 聶德權指其新冠肺炎病毒測試結果呈陰性。（聶德權Facebook專頁帖文截圖） 記者：陳曉瑩 相關文章 【新冠肺炎】《刺針》研究指患者排走病毒最長需37日 死者死後仍能持續傳播病毒 今日 12:00 【新冠肺炎】《刺針》研究指患者排走病毒最長需37日 死者死後仍能持續傳播病毒 【新冠肺炎】袁國勇：本地連續28日沒有個案 大學及中學才復課 今日 10:40 【新冠肺炎】袁國勇：本地連續28日沒有個案 大學及中學才復課 【新冠肺炎】最新消息：一名曾到西班牙國泰空姐初步確診 今日 10:09 【新冠肺炎】最新消息：一名曾到西班牙國泰空姐初步確診 聶德權 政制及內地事務局 武漢 湖北省 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎