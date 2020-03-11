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康文署部分室內康樂場地及文化設施　即日起重新開放

社會 12:24 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

康文署宣布部分室內康樂場地及文化設施於即日起重新開放。（資料圖片）

康文署今日（11日）起重開部分康體及文化設施，並建議所有進入室內康樂場地及文化設施的人士需佩戴口罩及接受體溫檢測，各場地亦會加強清潔措施。
【關閉逾月】康文署3月11日重開體育館及7間圖書館　可網上預訂【附場地資料】

今日起，香港中央圖書館及6間主要圖書館，包括大會堂、九龍、荃灣、沙田、屯門及屏山天水圍圖書館會局部開放，但時間有特別安排並會縮短（星期一至六由下午一時至八時開放，星期日及公眾假期由上午九時至下午五時開放）為免人多聚集，入場人數會有限制，市民要領籌及以先到先得方式進館，12歲以下兒童必須由成人陪同。館內附設之報刊閱覽室、參考圖書館、電腦資訊中心及所有電腦設施、學生自修室等將會暫停開放。詳情可參閱www.hkpl.gov.hk/tc/index.html

康體設施方面，重開的室內體育設施包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室／枱、單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場。市民可透過康體通網上預訂十天內的上述設施，或於即日起到康樂場地的櫃位訂場。康文署會在重開的運動設施採取特別措施，包括限制使用及逗留人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽等。至於各康樂場地的更衣室及沖身設施亦會暫停開放，以減少病毒傳播的風險。

【新冠肺炎】康文署：取消長洲「包山嘉年華2020」

此外，藝術館、文化博物館、香港電影資料館和茶具文物館，會開放部分展覽設施，其中，藝術館及文化博物館會採取分段式入場。

責任編輯：郭家穎

 

 

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