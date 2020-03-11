中大研究指近7成港人失眠　精神科醫生教一分鐘自測是否有失眠

▲ 調查反映，近四成人平均睡眠時間為4至6小時，較正常睡眠時間7至9小時為少。（湯炳強攝）

香港人步伐急促，不少人有失眠問題。中大一項調查指，近7成港人過去半年有失眠問題，主因工作及學業壓力。曾有一名40多歲女士因失眠及情緒問題求醫，及後接受輔導及服用藥物後情況有改善。精神科醫生建議市民應保持心境開朗，平衡生活與工作的時間。



適逢周五（13日）是世界睡眠日（World Sleep Day），社企銀騎士委託中文大學傳播與民意調查中心就睡眠問題，於2月中利用電話訪問807名香港市民。研究結果顯示有67.5%人過去半年有失眠的問題，因工作或學業壓力的佔43.1%；其次是健康問題，佔近3成；亦有6成人是因社會事件及疫情所致，當中25%人稱失眠對日常生活有重大影響。

▲ 雷永昌指出，如睡前玩手機，其強光會令大腦以為仍是日間工作時間，而非休息時間。（湯炳強攝）

曾有一名40多歲的女士於十多年前因與丈夫關係，致經常不開心及難以入睡，過去10年習慣每晚睡前飲酒，在精神科醫生的心理輔導及服用有睡意的抗抑鬱藥後，其失眠情況得以改善。香港中文大學醫學院榮譽臨床助理教授雷永昌提醒，由於安眠藥有副作用，或會出現依賴性以及導致翌日醒來會特別疲倦，藥物需醫生處方，病人不可胡亂自行服藥。

報告又指出，有近4成人在失眠時會選擇甚麼都不做或繼續躺在床上，2成人會玩手機或電腦；另有近8成人沒有服用安眠藥幫助入睡及求醫解決失眠問題。雷永昌指出，手機的強光會令大腦以為仍是日間工作時間，而非休息時間，所以會愈玩愈精神，因此建議睡前30分鐘前避免玩手機。

他指出，長期失眠將會導致抵抗力下降、心血管疾病、情緒病、濫用藥物或酒精等健康問題，建議市民要平衡工作與生活的時間，保持心境開朗，又認為市民應保持與親友聯絡，因社交可有助改善情緒問題。他強調除睡覺外，不應在床上進行其他活動：

市民要習慣如果不是睡覺的話，最好不要在床上進行其他活動！

他提醒市民睡前6個小時前避免喝咖啡、茶或含酒精的飲品及避免進行劇烈運動；如有失眠問題可慢慢進行呼吸練習，放鬆心情。

世界衞生組織對失眠診斷標準包括：

難以入睡、難以維持睡眠狀態或睡眠質素欠佳

每星期出現至少3次睡眠問題，至少持續1個月

過份想著睡眠問題所帶來的影響

睡眠問題令患者有明顯困擾或影響日常生活

雷永昌醫生建議有助入睡的方法：

早上運動散步

睡前看書

放鬆心情

慢慢呼吸練習

避免睡前玩手機及電腦

記者：郭詩詩、胡靜嫻