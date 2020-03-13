【齊心抗疫】沙士時於瑪嘉烈醫院抗疫　退休護士服務癌末病人：從來沒有後悔當護士

▲ 曾參與沙士抗疫的退休護士Pamela表示，一畢業就已下定決心做護士，別無他想，今天說起來，她仍然對這份工作充滿熱誠。

《On Call 36 小時》在新冠肺炎肆虐時重播，令市民對默默耕耘的醫護人員更加致敬。已退休的護士Pamela，眼見前段時間醫護罷工，沒有遲疑，立即願意回醫院幫手。

我從來無後悔做護士，甚麼行業也有危險，倒垃圾的阿姐咪仲危險。

Pamela記得當年沙士時，她工作的瑪嘉烈醫院轉了做接收沙士病人的醫院，她負責分配同事的工作。

要平衡同事的心理，最重要不要害怕，盡量關心他們，解釋清楚為何有這樣的安排。因為大家同坐一條船，就好像打仗咁，如果前線有人倒下，就需要後勤補充。

▲ 當年能夠戰勝沙士，Pamela覺得是心態的緣故。雖然有人倒下，但大家沒有退縮，同心去做，一定可以戰勝病毒。（湯炳強攝）

那時候，醫院就好像一個死城，她記得有一晚放工時，搭小巴離開醫院，望見窗外，醫院兩位高層拿著湯水去探染病的同事，那一刻她很感動。「當年我自己一個人住，妹妹煲了湯叫我去飲，我也不敢，只是搭的士到她家街口，也不落車，在窗口交收。」Pamela還記得付錢給的士司機，他只叫她放在車上就成了，完全不想和她有任何接觸。

問她再回醫院工作，擔心被感染嗎？「無想過被感染，在街也可能被感染啦！而且沙士後，防感染的指引一路提升，經常要溫習審查，不會太擔心。」Pamela一畢業就已下定決心做護士，別無他想，今天說起來，她仍然對這份工作充滿熱誠。

她自告奮勇「上戰場」，但因為申請兼職也搞了一星期，後來醫護人員已停止罷工，加上醫院許多非緊急服務暫停，所以她只是返了幾天工作，就不用再幫忙了。

▲ 在瑪嘉烈醫院退休，同事又送花又買蛋糕。（圖片被訪者提供）

退休第二人生找到活著意義

當年（2013年）Pamela提早退休，原因是丈夫患上肺癌，Pamela不禁問：「為何這事會發生在我身上？對我有甚麼意義？」她見證丈夫與癌症辛苦搏鬥那8個月，因此如果找不到意義的話，這辛苦就不值得了。

為了希望丈夫能早日痊癒，Pamela做盡一切，包括氣功、放生、祈禱，但最終丈夫都救不活了，但丈夫對癌症病人辛苦抗癌十分尊敬，於是Pamela遵照他的遺願，捐錢給香港大學治療癌症的研究。

我們無兒無女，先生過身後我覺得很孤單，甚至有不想活的念頭。我會經常問：為何我還在？為何我仍活著？

▲ 跳舞是Pamela與丈夫生前的共同愛好。（圖片被訪者提供）

無心插柳下，朋友問Pamela，香港防癌會有個護理部主管的職位，問她有沒有興趣。她聽說是全職工作，本不想負擔重任，但參觀過癌症康復中心後，她就改變主意，想透過自己的經歷，並且帶領護理人員，紓緩晚期病人的痛苦。

或許是天主安排也說不定，要自己找出生存的意義，要作癌症病人的同路人，分享自己的經歷。

Pamela每天也要見癌症病人及其家屬，交談之中很有共鳴，從中令到她釋懷。

他們會很奇怪，為甚麼護士可以那麼明白他們的心境。我會用我的經驗去安慰他們，希望實踐我們的理念，讓末期病人安詳離世。

一件小事令病者走得無憾

Pamela想起在防癌會遇見的兩個難忘個案。「有一位女士大概50歲左右，瘦到不得了，已經時日無多。她給我看去年到加拿大參加婚禮的相片，當時打扮得很靚。她說：『你是否可以相信，去年是這樣子，今年變成這樣，我是否不懂珍惜？』我說你當時已很珍惜，只是開心日子永遠覺得不夠而已。」Pamela說每次入這病人房間，與她談話，她都很開心，因為有護士可以這樣和她閒話家常，感覺很溫暖。

其實如果能帶到病人一分鐘的安心，對病人來說已經很珍貴。

另一個案是一位患胃癌的公司高層，Pamela形容他很奄尖，很多投訴，牆壁有痕也覺得是問題。「他其實已經不太吃到東西，吃甚麼嘔甚麼，但我仍然問他想吃甚麼？他說想吃雪糕，於是我買了4款不同口味的雪糕給他，他很開心。」

有一天，這名男病人自知時日無多，對於初來時經常投訴，也心有歉意。「他對我說：『陳姑娘，你知道嗎？我最難忘及最開心的事，就是食到那啖雪糕。』原來我們不需要做甚麼偉大的事情，只是很小的事也可以令人走得無憾。」

記者：何小雲