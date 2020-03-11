涉5年前區選舞弊判囚　網台主持鄭永健上訴終院敗訴

▲ 被告網台主持鄭永健。（經濟日報資料圖片）

網台主持鄭永健於2015年區議會選舉中，以金錢利誘他人於特定選區中出選「鎅票」，鄭早前與收受利益的兩人被裁定串謀選舉舞弊等罪成，其中鄭被判囚4年，其後上訴獲減刑至3年3個月。鄭早前不服上訴至終院，終院今（11日）頒下判詞，指鄭的行為顯然有妨礙一個公平、公開及誠實選舉的傾向，一致駁回上訴。

上訴人鄭永健（34歲）早前已服刑完畢，並自行向終院提出上訴。終院於判詞中指出，本案爭議點在於《選舉（舞弊及非法行為）條例》7(1)(a)條例中所指，干犯舞弊行為的各種形式定義。終院認為有關《條例》的立法原意，是要確保一個「公平、公開和誠實」的選舉，亦即是使選舉「沒有舞弊及非法行為」，因此，所謂的「舞弊行為」，就是那些客觀地傾向破壞「公平、公開和誠實」選舉的行徑。

終院認為《條例》7(1)條中加上「舞弊地」一詞，顯示其立法原意是要限制有關「提供利益」的行為，必須是「舞弊地」作出，才構成罪行。終院又指，如果提供利益者向任何人提供利益，作為對方參選或不參選某個選舉的誘因，不論提供利益者是否從中有個人得益，其行為都有破壞「公平、公開及誠實」選舉的傾向。根據《條例》3條，此舉都屬於「舞弊地」作出。

終院總結指，上訴人的行為明顯屬於《條例》7(1)條的涵蓋範圍，其目的是分散某些特定候選人的票源，藉此操控選舉結果，令他們不能當選。上訴人誘使同案被告顧家豪去促致陳建隆參選，部分理由是為了他們的個人得益，因此兩人的候選身份不可能是誠實及公開。上訴人向顧、陳兩人提供利益，此舉顯然有妨礙一個公平、公開及誠實選舉的傾向，終院因此一致駁回有關上訴。

記者：楊詠渝