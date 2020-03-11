【新冠肺炎】駿洋邨準居民斥政府安排不當　盼津貼加碼至每月6,000元

▲ 「駿洋邨準住戶權益關注組」要求政府向未入伙準居民提供每月6,000元的租金津貼。（曾耀輝攝）

火炭駿洋邨早前被徵用作隔離及檢疫中心，一眾準居民無法入伙，遂成立「駿洋邨準住戶權益關注組」，今日（11日）召開記者會對政府安排表示不滿。居民又要求政府，除一次性6,000元現金津貼外，向未入伙準居民提供每月6,000元的租金津貼。

關注組指政府延遲交租令他們大失預算，部份居民因預備入伙而退租現有單位，現時突然續租卻惹來業主加租。有準居民透露租屋和水電支出約7,000元，政府的6,000元津貼無助維生。

的士司機李先生月入2萬元，一家4口住在沙田200呎的1房邨屋，月租連水電開支約1.1萬元，但疫情爆發後收入減半至1萬元，現時連房租均難以支付，要靠積蓄渡日。他稱，自己育有2名子女，分別就讀小三和幼稚園，坦言：

我都係爸爸，所以我知道其他家長的苦處，有準居民家長住葵涌，現在不知報葵涌學校定沙田學校好。

已輪候公屋年的李先生更不滿即將到手的家園突被政府徵用作隨離營，

我唔理你政府搞乜嘢，我最需要係屋

他又言：

你（政府）話同我抗疫，而家似我地抗疫多過你抗疫，究竟你做過啲乜嘢？

▲ 李先生不滿火炭駿洋邨被徵用作隔離及檢疫中心。（曾耀輝攝）

政府早前向火炭駿洋邨每戶提供一次性6,000元特惠津貼，關注組要求當局加碼至每月6,000元；又建議政府就駿洋邨公共空間、各項設施及各居住單位的清潔消毒安排，落實具體時間表，並清晰列明消毒清潔的準則及使用設備，令準居民安心。

關注組另提倡政府擴闊安置方案，如提供公屋空置單位、沙田區其他公屋、石籬中轉屋或市區過渡性房屋等，靠近市區或在原區的房屋作安置用。

記者：陳梓蔚