【齊心抗疫】鄭中基為基層撲口罩搓手液　交社福機構送贈獨居長者

▲ 為基層馬不停蹄撲口罩，鄭中基親自監場分裝物資。

面對近月爆發的新冠肺炎，全城齊心抗疫，有能之士都希望能夠盡力幫助有需要人士。鄭中基繼日前48歲生日時大曬抗疫用品，表示願望是把這些「祝福」分享，今日鄭中基再度更新近況，在社交平台透露近日努力為基層搜羅抗疫物資、親自監工，希望能夠幫忙更多有需要人士。

鄭中基今日中午更新其Facebook，分享一張與公司員工分裝口罩的照片，並寫道：

早排過年時見到啲老人家凍住排隊買口罩，仲要未必買到，真係好心噏。啲獨居長者冇口罩又點落街買餸呢？基層市民手停口停，每日都要返工，但公司又未必提供到足夠口罩同搓手液，其實佢哋仲危險。所以就叫同事幫手搵防疫物資，希望幫到幾多得幾多。 呢幾個星期馬不停蹄，採購、QC、包裝、聯絡機構、送貨，要感謝我啲同事同一眾幫過我哋嘅機動好友，辛苦你哋啦！ 稍後再介紹合作嘅兩間慈善機構，希望大家都多啲留意社會上需要被幫助嘅人士啦！

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▲ 親自監場看著員工重新包裝口罩等物資。（Facebook圖片）

鄭中基分享相中可見，員工們均戴上口罩及手套把多盒口罩分裝成小包、方便分發，在旁監工的鄭中基則未有任何防護裝備。

有網民提醒：「暴龍哥雖然唔洗落手做，但都帶返個口罩，同手套，睇落都衛生啲。」大部份網民都感謝他為基層出心出力。

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▲ 日前生日，鄭中基與「口罩山」的合照。（Facebook圖片）

其實早於前日（3月9日）、其48歲生日當天，鄭中基已曾在社交網站發放與大批口罩及搓手液的照片，並表示希望將自己收到的祝福分享出去。大批口罩的上方插著「百毒不侵」的牌子，令「口罩山」看起來像生日蛋糕。

估計鄭中基是把他生日收到、作為生日禮物的口罩分裝出來，與有需要的市民分享。

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