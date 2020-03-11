【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開賣每盒售20元　口罩可速遞送上門

▲ 口罩工廠Mask Factory今日下午5時開賣每盒售20元，口罩可速遞送上門

Mask Factory口罩工廠3月11日，今日下午5點正式開售，special edition特別紀念版20元20個一盒，平均一元一個。該公司正式宣布，與物流公司Pickupp合作，為用戶將口罩速遞送上門。

口罩工廠表示，因平均分配資源及初開始產能有限，未能照顧全部人，所以只能每人限購一盒及加入一次保障計劃。

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《全面保障計劃》（3或6個月方案）：



口罩工廠將於每月同一時間把一盒50個由您指定的型號產品發貨送到指定地點，全面保護你的安全。價錢只屬港人優惠，發貨地區亦只有香港￼￼，每人每月一盒。￼最後，請各會員留意由口罩工廠發出的eNewsletter邀請碼，屆時可以用邀請碼登入網站，即可購買！數量有限售完即止！

究竟《全面保障計劃》是甚麼？即睇【口罩工廠】Mask Factory推出《全面保護方案》 確保會員每個月定期送口罩上門

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