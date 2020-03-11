【新冠肺炎】北角福慧精舍發聲明：出現新冠肺炎感染群組表示後悔難過

▲ 北角福慧精舍位於北角美輪大廈。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，北角「福慧精舍」佛堂先後爆出多個確診新型冠狀病毒個案，衞生防護中心指仍在調查佛堂的病毒源頭，目前未有結果，不排除任何一個群組有機會是病源的可能。北角福慧佛堂在報章刊登聲明，對佛堂出現新型冠狀病毒群組感染表示後悔難過。佛堂今（11日）在報章刊登聲明指，佛堂聲明由弟子發表，但未有提及人數。

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▲ 北角佛堂在報章刊登聲明。

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聲明指早在農曆新年後，已見很多佛堂暫時關閉，曾因應疫情商討應否暫停共修，但因社會觸覺不夠靈敏，出現不同意見而作罷，回想事件感到懊悔不已。佛堂又指，對多人染病及傳媒高度關注毫無經驗，一時不知如何是好，因此與政府及傳媒配合不當表示歉意。

北角福慧精舍的感染群經組，截至3月7日一共有18人及緊密接觸者確診，感染人數佔整體個案15％，而衞生防護中心也曾在佛堂的經書、跪墊及洗水間的水龍頭驗出病毒，詳情即看：http://bit.ly/3cPOLEU

記者：郭家穎