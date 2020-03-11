【PayMe教學】PayMe推個人專用收款連結PayLink　1分鐘設收款方式新功能【內附教學】【有片】

▲ PayMe推出第三種收款方法「個人專屬PayLink」，用家只需設立一條個人連結，便可傳給朋友和收款了。

不少人出外和朋友AA制吃飯，結帳時都愛用PayMe、轉數快等即時轉帳工具，省時又方便，不用擔心不夠現金或者找續了大量散銀。PayMe推出第三種收款方法「個人專屬PayLink」，用家只需設立一條個人連結，便可傳給朋友和收款了。

過往兩種收款方法

1. 直接輸入手機號碼或從通訊錄名單選擇付款者

這方法要輸入朋友的手機號碼，個別發出收款請求。可是如果是一群朋友的聚餐，要逐一發送請求，不免花一點時間。再者，如果某些朋友不在電話通訊錄名單，不輕易尋找，增加收款難度。

2. 掃瞄二維碼PayCode

這方法通常用於向大量朋友收款，或向陌生人收款。這方法的收款過程不會透露手機號碼，會把PayCode傳給付款人。可是要儲存PayCode圖片，再傳給付款人，付款人又要儲存PayCode圖片再在PayMe App匯入圖片，才能輸入銀碼付款，過程繁複。

新方法「個人專屬PayLink」

PayMe在昨天（10日）更新了最新版本，大家更新App後，可使用「個人專屬PayLink」收款方式的新功能。用家可自訂想要的名字，設立一條個人連結後，其他人只需點擊你的PayLink，然後輸入金額和付款。

這方法猶如「掃瞄二維碼PayCode」的加強版，省卻了一堆匯出匯入圖片的程序，點擊PayLink連結後，馬上可輸入金額和付款，非常方便！

設立「個人專屬PayLink」方法

以後用家可隨意在手機短訊、WhatsApp等平台分享這條Link，而且設定過程非常簡單。進入主頁後，只需：

1. 下載或更新PayMe App至2.3.0版本

2. 點按右下角的「我的賬戶」

3. 點按自己頭像旁的PayCode

4. 建立「我的PayLink」

▲ 在「我的PayLink」部分輸入資料，建立連結。

5. 點按「自訂個人PayLink」

建立了個人的PayLink後，便可分享給其他人付款了！

責任編輯：王芷瑩