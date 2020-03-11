【全民造星】MIRROR三子為單飛操肌　 Jer因一事未跟Anson AK訓練

▲ AK、Anson Lo及Jer（由左至右）均於4年一遇的2月29日推出首支個人單曲。（黃建輝攝）

4年一遇的2月29日，MIRROR 3位成員Anson Kong（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Jer（柳應廷）終於推出solo新歌。由男團到單飛，3子既興奮又緊張，落手落腳討論編曲、填詞、MV等構思，務求呈現最好的姿態，展現煥然一新的個人面貌。

去年12月得知可以Solo出歌，3人隨即不敢怠慢，開始物色合作單位、收Demo等工作，由團隊合作變成獨自「擔大旗」，他們指非常緊張。Jer說：「好緊張個製成品，他們會否喜歡我們Solo、喜歡我們各自的風格?」

▲ Jer指花姐簽他入MIRROR的時候，已告知他第一年要入男團唱跳，翌年才有機會solo唱歌。出道一年多都在等時機，現在終能推出個人單曲。（黃耀輝攝）

歌曲風格截然不同，慢歌、中板、跳唱都有，其實正刻劃了3位大男孩的個人定位 ── Jer的《水刑物語》談失戀，以及沉溺與自救過程，細膩而具溫度的聲線，讓人印象深刻。

AK一改霸氣風格，帶來R&B味濃的《特登》，配上Urban Dance，想讓觀眾認識快歌、舞種的多樣性。

《一所懸命》是則Anson Lo擅長的跳唱，展現他氣勢澎湃、有幹勁的一面。Anson Lo說：「Solo出歌的興奮，並非一個人站在台上，而是3首歌分別代表着3個人的性格、想表達的信息和能量。」

地獄式練歌操肌 花姐嚴格監督

12月接獲solo出歌消息，三子開始籌備工作，但由錄音到拍MV，所有工作都要於個半月內完成。Anson Lo和Jer更是錄音、拍劇同期進行，準備過程非常勞累。

AK比較幸運，剛拍完劇便可全心投入做歌：「這3個月密集學唱歌，一星期兩堂，每日工作完回家即使有多累，都堅持一定要練，如凌晨12點才回家，會練到2點才睡。」

▲ 拍畢處男劇《打天下》後，AK對演戲萌生興趣，期望可多方面發展，讓觀眾看到不一樣的自己。(AK Instagram）

除了歌舞，AK和Anson Lo更努力「操肌」迎戰。AK稱：

我和Anson Lo都好注重外形上的準備，做gym、戒口，我花了40多日去鍛練身形。到拍MV的前10天時，完全戒鹽、油、糖和碳水化合物，只吃菜。

與AK都屬易水腫體質的Anson Lo則說：「有時水腫得較厲害，花姐會提得好誇張：『你今日好腫！嘩，你今日真係好唔靚仔！』好直接，但正正警剔我們要戒口。」

▲ AK指花姐雖然嚴厲，但也心痛他地獄式修身，去到拍MV前幾日見他甚麼都不吃便勸說：「不如食番少少嘢啦，我見到你冇晒力。」（黃耀輝攝）

Jer則笑言花姐早已放棄鞭策他的外形管理：「我一直以來都比較沒恆心，好容易受人影響去吃東西，我知衰，花姐都經常罵我。」

另外9位成員給予他們萬二分支持，12位兄弟一條心、拍住上。去年隊友姜濤、Ian先單飛，也有在籌備過程中亦不時提點三子。如姜濤與Anson Lo十分老友，曾上錄音室探班陪伴。

▲ Anson Lo與姜濤十分老友，姜濤曾在錄音流程、發聲技巧上加以提點，令他十分安心。（黃耀輝攝）

Ian則跟AK一起聽demo，亦給他不少唱法上的意見：「Lokman、Frankie都有在我的MV出現，Alton和Tiger完成工作後也陪我拍MV，還陪到凌晨4、5點，這些舉動都好窩心。」

Jer補充：「因為我們比賽出身，有甚麼意見都會好直接去講。特別是Edan，他起初覺得我副歌唱得太澎湃，跟歌曲不太襯，故叫我改用輕柔的唱法，最終成果都不錯。」

《造星2》後華麗蛻變

去年Ｍirror全體重返「造星」舞台，參與《全民造星2》，讓觀眾看十二人出道一年後的成長。對他們而言，這次經歷在歌舞技巧、自信心、壓台感上也有提升，也令渴望為能全能藝人的心更加堅定。

▲ Jer指參與《全民造星2》後自信心增強了，也在隊友身上取了不少「表演經」。（Jer Instagram）

參與第1屆《全民造星》時曾在初選被淘汰，Jer出色的唱功在《全民造星2》吸引不少新粉絲。

他衷心感謝粉絲的支持，同時也想用自己的經歷勉勵大家：「我加入了跳舞男團，雖然跳舞是我不太擅長的事，但只要努力，就可以克服任何事，終有一日會讓觀眾留意到，會有成果。」

去年於30強止步的Anson Lo唱跳俱佳，不少粉絲都直呼可惜。今屆「回鍋」後再次展現雄厚的實力，他指《造星2》肯定了他對唱跳的信心。「近年較少歌手前輩主打唱跳，令我覺得，香港市場是否不太認可唱跳？」

但專業大獎賽中評判的讚賞，對他來說是一種肯定。「他們讓我知道只要我夠決心、肯堅持做唱跳，都可以走下去，我喜歡做的事是有人欣賞的。」

▲ 於《全民造星2》勇奪「專業表現大獎」，Anson Lo指獎項不是重點，評判的肯定大大增加了他的信心。（Anson Lo Instagram）

記者：吳霆俊