【世界遺產】矗立在復活節島上千年的摩艾像　被島民撞至粉碎後市長收緊限車令

▲ 矗立在復活節島上千年的摩艾像，被島民撞至粉碎。

位於智利以西的復活節島（Easter Island）有近千座高40呎、重約75頓神秘的摩艾像（Moai）。日前一名當地男子因汽車煞車失靈，撞到摩艾像當場斷裂，平台也遭毀損！官方形容事件造成無法估計的重大損失，市長也表示會制定全新的交通法規。

煞車失靈撞爛摩艾像

綜合外媒報導，一名智利島嶼居民於3月初以私家車撞爛了一個摩艾石像，令到石當場「斷頭」，受到嚴重損壞。車主被警方以「破壞國家紀念碑」的罪名逮捕，預計會被罰款3千至1.2萬美金（約2.3萬至9.3萬港元）。

▲ 一名男子將摩艾石像撞爛。（圖片來源：影片截圖）

當局展開調查後，證實該車輛的煞車失靈，令它從山上滑落，撞向摩艾像，官方形容損失無法估計。為避免同類意外再次發生，市長Pedro Edmunds表示會制定全新的交通法規，收緊限車令，防止車輛進入遺產與考古遺址地區。

撞爛石像對祖先不敬

復活節島位於智利以西外海約3600到3700公里，以眾多巨型石像而聞名，島上的拉帕努伊國家公園（Rapa Nui national park）於1995年被聯合國教科文組織列入世界遺產。

復活節島每月吸引約1.2萬名遊客，自2012年起，當地居民人數亦由8千人增加至1.2萬人。摩艾像代表原住民重要的先人，當地人相信祈求先人的神力可以庇佑平安。石像斷裂可不但破壞了復活島的文化遺產，亦是對象徵拉帕努伊人祖先的石像不敬。

石像面臨地衣問題

除了人口造成的問題，摩艾像近年也出現遍佈白斑的情況，就像得了「痲瘋病」一樣。這是因為真菌和綠藻（或藍細菌）生成的地衣長在石像表面，起了風化與分解作用。島上近1000座石像，有近70%受到地衣影響。

▲ 島上不少石像出現遍佈白斑的情況。（圖片來源：iStock）

再加上周邊海岸的侵蝕，專家估計100年後會有不少摩艾石像因此失去人形，變成普通的長方形雕像。因此專家會經常清潔地衣，並將化學物質塗抹在石像表面，防止石像進一步崩塌。

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責任編輯：王俊賢