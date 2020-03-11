【感動時刻】老伴被隔離與安老院　88歲婆婆思念隔窗通電話為對方打氣

▲ 美國一位88歲婆婆因太掛念住進安老院的老伴，到安老院與他隔空對話見面。

新冠肺炎疫情蔓延全球，不單只歐洲陸續出現感染個案或死亡個案，疫情在太平洋另一邊的美國也開始擴散。據「美國疾病控制與預防中心」網頁資料顯示，截止3月10日，美國共有647宗確診個案，共25人死亡。而在美國華盛頓州一名老翁被隔離在安老院，以往習慣每天探望的妻子因未能見面而難解相思之痛，隨即著兒子帶她到安老院，隔著玻璃窗與老伴相見，以電話通話問候對方。

綜合外媒報道，美國華盛頓克蘭市一間名為Life Care Centre目前已有6個死亡個案，該安老院已經封院，不准任何人進入，但因安老院內本來有不少慢性疾病病人，被迫關在安老院內，成為感染肺炎的高危族群。另外，安老院亦禁止所有訪客進入，即使有家屬想探望安老院內的家人，安老院也不允許。

太想念老伴 到安老院隔窗相見

89歲的Gene上月下旬因中風住進該安老院，而88歲的另一半Dorothy Campbell每天到安老院探望對方，但因疫情影響，安老院關閉Dorothy未能到安老院與老伴相見。結婚65載的二人十分想念對方，而Dorothy更因難解相思之痛要求兒子帶她到安老院，望見Gene一面。

▲ Gene穿著安老院的衣服，隔著玻璃窗與妻子見面，露出久違的微笑。（法新社）

雖然不能進入安老院，在兒子Charlie的陪同下，Dorothy來到安老院的外面，隔著玻璃窗與Gene相見。Dorothy用兒子的電話與在玻璃裡面已結婚65載的丈夫對話，過程中二人說說笑笑，為對方打氣。而Gene即使被關在高感染風險的安老院，見到最愛的妻子仍露出深情的微笑。

兒子Charlie表示，爸爸已出現新冠肺炎有關的病徵，如咳嗽和低燒，目前已進行病毒測試，正在等待結果。

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責任編輯：王明芳