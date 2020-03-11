譚文豪：將整合首輪美《人權法》制裁名單　建議包括李家超鄧炳強等

▲ 民主派交代訪美之行詳情。（經濟日報記者攝）

3名民主派立法會議員，包括公民黨譚文豪、資訊科技界莫乃光及會計界梁繼昌，上周應邀到美國加州出席「港美交流會」。譚文豪表示，訪美後更清楚《香港人權與民主法案》制裁要求，將整合一份具針對性的制裁名單，他認為「721元朗事件」及「831太子站事件」等已符合制裁要求，建議把保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強，列入第一輪制裁名單上。

譚文豪指，經討論後更了解啟動《人權法》制裁門檻，包括干犯非法移交、禁錮、或酷刑的個別人士，都屬於可被實施制裁。對他而言，過去多月社會事件的的事情，都符合制裁要求。他表示，訪美期間點名建議李家超及鄧炳強被制裁，亦會盡快組織一份名單，配合事實佐證，游說美國國會議員支持。

《香港人權與民主法案》於去年底通過，每年3月31日之前，美國務院需就《香港政策法》的實施情况，向國會提交報告。莫乃光表示，今年的年度報告可能將不遲於5月公布，並以一個全新方式呈現，其中新加入一個「認證」項目，應會逐項審議香港在各項人權和高度自治條件是否合格。

對於有建制派議員稱《人權法》制裁門檻很高，梁繼昌就指，法案的取證標準沒有高低之分，唯一標準就是根據美國《馬格尼茨基人權問責法案》的執行情況，而且過往已經有案例制裁一些官員。

記者：莫稼浩