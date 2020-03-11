【手套防疫】英女王事隔66年授勳儀式戴手套防疫　英國醫生：戴手套反存在安全風險

▲ 英國醫生表示，戴手套防疫反而存在安全風險。

新冠肺炎疫情蔓延全球，全球人類均開始做足防疫措施保護自己。有不少明星，甚至連英女王都被拍攝到戴上手套，不過有英國醫生表示，戴手套反而存在風險，因為不少人覺得戴上手套後就很安全，導致減少了洗手次數。

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不少外國明星近日均被拍攝到戴上了外科手套防疫，例如影星史泰龍、超級名模Naomi Campbell、於Marvel電影飾演「寒冬戰士」的Sebastian Stan等。

圖中可見，雖然史泰龍被拍到戴著手套購物，不過就沒有戴上口罩。Sebastian Stan也「全副裝備」乘搭飛機。

▲ Sebastian Stan也「全副裝備」乘搭飛機(Sebastian Stan IG)

而93歲的英女王於3月3日的授勳儀式上，亦事隔66年再次戴手套授勳。據悉，雖然英女王日常會戴上手套，但一向在授勳儀式上都不會戴手套。

▲ 93歲的英女王罕見於授勳儀式戴手套。(itv news影片截圖)

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到底戴上手套真的能防疫嗎？英國全科醫生Dr Claudia Pastides接受《Dailymail》訪問時則表示擔憂。她解釋，新冠病毒的傳播方式有2種，一是透過吸入含有病毒的飛沬、分泌物等，二是觸摸含有病毒的物件表面，再接觸自己的眼、口、鼻。

當大家戴上手套時，的確可以防止飛沬接觸雙手皮膚，但這些病毒仍可以在手套上停留及繼續傳播。

假如你戴著手套摸了自己的眼、鼻、口，仍然存在感染風險。手套會給人錯誤的感覺，令人覺得自己很安全，而減少了用肥皂及水洗手。但其實洗手才是最重要的。

她建議除非出入醫療機構，否則也不要戴上外科手套。

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責任編輯：楊宛茜