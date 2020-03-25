【查理斯中招】英女王正自我隔離身邊只留8名侍從 暫時無法與小王子小公主見面

新冠肺炎全球大爆發，71歲的英國王儲查理斯，對新型冠狀病毒檢測呈陽性，現時有輕微徵狀，是首名英國王室成員「中招」。查理斯居住的克拉倫斯宮（Clarence House）發聲明表示，查理斯的新冠病毒測試結果呈陽性，他有輕微病徵，健康情況良好，而他的妻子康瓦爾公爵夫人卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）亦進行了測試，結果呈陰性。兩人現正於蘇格蘭的巴摩拉城堡（Balmoral Castle）中自我隔離。

克拉倫斯宮又指，由於查理斯最近數周都因公職在身，出席不同公開活動，現時尚未清楚他是從何感染病毒。

至於查理斯母親，英女王伊利沙伯二世將搬到溫莎堡，離開倫敦白金漢宮。消息人士指，女皇伉儷正自我隔離，身邊只留8名侍從，連子孫都暫時無法與他們見面。

93歲的英女王於3月3日的授勳儀式上，亦事隔66年再次戴手套授勳。據悉，雖然英女王日常會戴上手套，但一向在授勳儀式上都不會戴手套。

到底戴上手套真的能防疫？英國全科醫生Dr Claudia Pastides接受《Dailymail》訪問時則表示擔憂。她解釋，新冠病毒的傳播方式有2種，一是透過吸入含有病毒的飛沬、分泌物等，二是觸摸含有病毒的物件表面，再接觸自己的眼、口、鼻。

當大家戴上手套時，的確可以防止飛沬接觸雙手皮膚，但這些病毒仍可以在手套上停留及繼續傳播。

假如你戴著手套摸了自己的眼、鼻、口，仍然存在感染風險。手套會給人錯誤的感覺，令人覺得自己很安全，而減少了用肥皂及水洗手。但其實洗手才是最重要的。

她建議除非出入醫療機構，否則也不要戴上外科手套。

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責任編輯：楊宛茜