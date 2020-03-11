【口罩工廠】Mask Factory推出《全面保護方案》　確保會員每個月定期送口罩上門

▲ Mask Factory推出《全面保護方案》，確保會員每個月定期送口罩上門。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，港產口罩Mask Factory口罩工廠推出《全面保護方案》，確保會員每個月定期送口罩上門。而Mask Factory口罩工廠將於3月11日，即今日下午5點正式開售。

Mask Factory口罩工廠在其facebook專頁發帖，指為全面保護各會員，特別推出《全面保護方案》，讓各會員不用再在外面跟別人搶口罩和買貴口罩。

【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】

帖文指出，《全面保護方案》分為3個月和6個月計劃，只要將第一盒產品放進購物車之後，即可參加此計劃，Mask Factory口罩工廠將於市民訂購的第一盒口罩發貨之後的下一個月開始，每月以市民指定的時間，準時送到指定地點取貨。而

3個月保護方案，每月領取1盒共50個，3個月共150個，最平1個1元；6個月保護方案，同樣每月領取1盒共50個，6個月共300個。

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帖文稱，該計劃適用於所有產品，強調也要考慮公司的存貨量，而每位會員購買機會只有一次，請把握機會。

Mask Factory口罩工廠3月11日，今日下午5點正式開售，special edition特別紀念版20元20個一盒，平均一元一個。該公司正式宣布，與物流公司Pickupp合作，為用戶將口罩速遞送上門。

【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開賣每盒售20元 口罩可速遞送上門

責任編輯：羅嘉欣